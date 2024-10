Quattroservices nappasi Kymen sairaalan sähköurakan – arvo 18,5 miljoonaa

Kuuntele juttu

Talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupiin kuuluva Quattroservices Kaakkois-Suomi on saanut hoitaakseen Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskussairaalan A-osan perusparannushankkeen sähköurakan.

Kolmessa osassa toteutettavassa urakassa uusitaan sairaalan koko sähkönjakelujärjestelmä. Pääurakoitsijana on Jatke Toimitilat ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Tästä Quattroservices Kaakkois-Suomen osuus on noin 18,5 miljoonaa euroa.

Urakassa uusitaan vanha 1960-luvulla rakennettu pääsairaalarakennus, jossa sijaitsee vuodeosastoja, leikkaussaleja, kuvantamistiloja, vastaanotto- ja toimenpidetiloja. Korjaustyöt viedään läpi keskellä toimivaa sairaalaympäristöä.

Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä.