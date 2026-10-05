Fidelixin rakennusautomaatio Pasilan toimistotorniin – lajissaan yksi vaativimmista
Automaatiokokonaisuus liitetään pilvivalvomoon, joka mahdollistaa tilasäätöjen, ilmanvaihdon, energiamittauksen ja muiden taloteknisten järjestelmien keskitetyn ja yhdenmukaisen hallinnan.
Helsingin Pasilaan nousevan 130-metrisen Node-toimistotalon rakennusautomaatioratkaisut toimittaa Fidelix oy.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Fidelixin rakennusautomaatio Pasilan toimistotorniin – lajissaan yksi vaativimmista”