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Fidelixin rakennusautomaatio Pasilan toimistotorniin – lajissaan yksi vaativimmista

Automaatiokokonaisuus liitetään pilvivalvomoon, joka mahdollistaa tilasäätöjen, ilmanvaihdon, energiamittauksen ja muiden taloteknisten järjestelmien keskitetyn ja yhdenmukaisen hallinnan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 14:06
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Ei kommentteja artikkeliin Fidelixin rakennusautomaatio Pasilan toimistotorniin – lajissaan yksi vaativimmista
Nodessa taloautomaatio liitetään pilvivalvomoon, joka mahdollistaa tilasäätöjen, ilmanvaihdon, energiamittauksen ja muiden taloteknisten järjestelmien keskitetyn ja yhdenmukaisen hallinnan. (Kuva: JKMM Architects)

Helsingin Pasilaan nousevan 130-metrisen Node-toimistotalon rakennusautomaatioratkaisut toimittaa Fidelix oy.

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