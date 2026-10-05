NCC:lle 16 miljoonan muutosurakka Turusta – teollisuuskiinteistö asunnoiksi
Mittava korjauskohde valmistuu kesällä 2028, jolloin siinä on yhteensä 75 vuokra-asuntoa.
NCC ja Turun Yliopistosäätiö ovat tehneet kehitysvaiheen jatkoksi urakkasopimuksen, jonka myötä Turussa sijaitseva Sanitas-teollisuuskiinteistö peruskorjataan ja muutetaan vuokra-asuntokohteeksi. Historiallisen rakennukseen tulee lisäksi runsaan kahden tuhannen neliön uudisosa sekä pihakannen alle parkkihalli.
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