Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Kiinteistöt Uutiset

NCC:lle 16 miljoonan muutosurakka Turusta – teollisuuskiinteistö asunnoiksi

Mittava korjauskohde valmistuu kesällä 2028, jolloin siinä on yhteensä 75 vuokra-asuntoa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 9:40
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin NCC:lle 16 miljoonan muutosurakka Turusta – teollisuuskiinteistö asunnoiksi
Lemminkäisenkadulla sijaitseva teollisuuskiinteistö on rakennettu alunperin 1940-luvulla. Sen jatkeeksi tulee vielä uudisosa. (Kuva:Sarc+Sigge Arkkitehdit)

NCC ja Turun Yliopistosäätiö ovat tehneet kehitysvaiheen jatkoksi urakkasopimuksen, jonka myötä Turussa sijaitseva Sanitas-teollisuuskiinteistö peruskorjataan ja muutetaan vuokra-asuntokohteeksi. Historiallisen rakennukseen tulee lisäksi runsaan kahden tuhannen neliön uudisosa sekä pihakannen alle parkkihalli.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “NCC:lle 16 miljoonan muutosurakka Turusta – teollisuuskiinteistö asunnoiksi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset