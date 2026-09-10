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Kategoriat Uutiset Kiinteistöt Projektit Rakentaminen

Senaatti ja NCC solmivat allianssisopimuksen Tullin uudisrakennuksesta

Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssina, jonka Senaatti on kehittänyt vaativimpien ja suurten rakennushankkeidensa toteuttamiseen.

 

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Kirjoitettu 10. syyskuuta 2026, 9:27
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Tullin uudisrakennushanke käynnistyy vuoden 2026 lopussa. Uusi rakennus valmistuu Vantaan Jokiniemeen Stukin toimitilojen yhteyteen. Vieressä on myös muita valtion toimijoita, mikä tukee monialaista viranomaisyhteistyötä. Kuva: RE-Suunnittelu Oy.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Vantaan Jokiniemeen Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimitilojen tontille uudisrakennuksen Tullille. Uudet tilat rakennetaan Stukin käytössä olevan rakennuksen yhteyteen.

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