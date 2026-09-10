Senaatti ja NCC solmivat allianssisopimuksen Tullin uudisrakennuksesta
Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssina, jonka Senaatti on kehittänyt vaativimpien ja suurten rakennushankkeidensa toteuttamiseen.
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Vantaan Jokiniemeen Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimitilojen tontille uudisrakennuksen Tullille. Uudet tilat rakennetaan Stukin käytössä olevan rakennuksen yhteyteen.
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