NCC yhdistää Metallumissa korjaavaa ja täydennysrakentamista
Vaativassa uudis- ja korjausrakentamista sisältävässä hybridihankkeessa vanhaa rakennuskantaa ei pureta kokonaan, vaan se liitetään saumattomasti uuteen kokonaisuuteen.
Metallum on Espoon Otaniemeen rakennettava toimitilahanke, jossa yhdistyvät korjausrakentaminen, säilyttävä täydennysrakentaminen ja moderni arkkitehtuuri. Merkittävä investointi vahvistaa myös Otaniemen asemaa kansainvälisen yritystoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen keskuksena. Lisäksi kasvuyhtiö Relex Solutionsin päätös siirtää pääkonttorinsa takaisin juurilleen Otaniemeen tuo alueelle runsaasti korkean teknologian työpaikkoja.
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