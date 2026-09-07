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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

NCC yhdistää Metallumissa korjaavaa ja täydennysrakentamista

Vaativassa uudis- ja korjausrakentamista sisältävässä hybridihankkeessa vanhaa rakennuskantaa ei pureta kokonaan, vaan se liitetään saumattomasti uuteen kokonaisuuteen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 7. syyskuuta 2026, 6:20
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Relex Solutionsin tuleva pääkonttori Metallum sijaitsee keskeisellä paikalla Otaniemessä. Kuva: Jussi Helttunen

Metallum on Espoon Otaniemeen rakennettava toimitilahanke, jossa yhdistyvät korjausrakentaminen, säilyttävä täydennysrakentaminen ja moderni arkkitehtuuri. Merkittävä investointi vahvistaa myös Otaniemen asemaa kansainvälisen yritystoiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen keskuksena. Lisäksi kasvuyhtiö Relex Solutionsin päätös siirtää pääkonttorinsa takaisin juurilleen Otaniemeen tuo alueelle runsaasti korkean teknologian työpaikkoja.

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