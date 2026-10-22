Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra

Posivan Onkalo sai käyttöluvan ensimmäisenä ydinjätteen loppusijoituslaitoksena maailmassa

Käyttölupa ei tarkoita tuotannollisen toiminnan välitöntä käynnistämistä. Luvassa on vielä testejä ja tarkistuksia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2026, 15:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Posivan Onkalo sai käyttöluvan ensimmäisenä ydinjätteen loppusijoituslaitoksena maailmassa
Kuvassa 400 metrin syvyydessä oleva luolakäytävä, joihin kairataan kahdeksan metriä syvät onkalot ydinjätteen kutakin kuparikapselia varten. Kuva Jukka Gröndahl / HS

Valtioneuvosto on myöntänyt käyttöluvan Posivalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Käyttölupa on koko maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Posivan Onkalo sai käyttöluvan ensimmäisenä ydinjätteen loppusijoituslaitoksena maailmassa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset