Posivan Onkalo sai käyttöluvan ensimmäisenä ydinjätteen loppusijoituslaitoksena maailmassa
Käyttölupa ei tarkoita tuotannollisen toiminnan välitöntä käynnistämistä. Luvassa on vielä testejä ja tarkistuksia.
Valtioneuvosto on myöntänyt käyttöluvan Posivalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Käyttölupa on koko maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen.
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