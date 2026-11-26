Taloyhtiöt ajavat omien kerrostalojensa purkua ja tornitalon rakentamista tilalle
Tämänhetkisen arvion mukaan toteutukseen voitaisiin päästä vuosina 2027–2028.
Oulun ydinkeskustassa sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt edistävät poikkeuksellista hanketta, jossa nämä omilla tonteillaan sijaitsevat kerrostalot purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin uudisrakennus. Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee asemakaavaluonnosta 1. joulukuuta.
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