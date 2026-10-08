Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimia koskevat asetukset on annettu
Tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkain keinoin, erilaiset rakennukset ja ratkaisut sekä korjausrakentamisen erityispiirteet huomioiden.
Valtioneuvoston on 8.10.2026 antanut asetuksen rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. Lisäksi ympäristöministeriö on antanut asetukset uuden päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä. Asetukset ovat osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanoa.
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