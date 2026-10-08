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Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimia koskevat asetukset on annettu

Tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen kustannustehokkain keinoin, erilaiset rakennukset ja ratkaisut sekä korjausrakentamisen erityispiirteet huomioiden.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 14:59
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Energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on viime kädessä pienentää rakennusten energiantarvetta. Aurinkopaneeleja helsinkiläisen Toimistoristikon katolla. Kuva: Jussi Helttunen

Valtioneuvoston on 8.10.2026 antanut asetuksen rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. Lisäksi ympäristöministeriö on antanut asetukset uuden päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä. Asetukset ovat osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanoa.

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