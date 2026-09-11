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Kategoriat Energiatehokkuus Energia Ilmastonmuutos Rakentaminen Suunnittelu Talotekniikka Uusiutuva energia

Hallitus esittää uutta rakennusten energiatehokkuuslakia

Uusi energiatehokkuuslaki tuo aurinkoenergian hyödyntämisen pakolliseksi uusiin rakennuksiin, osaan jo ensi vuodesta lähtien.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 11. syyskuuta 2026, 8:51
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Herttoniemessä otettiin energiatehokkuuden parantamiseen jo etupeltoa Hekan vuokratalossa Mäenlaskijantiellä. Kuva: Esko Jämsä

Valtioneuvosto on antanut 10.9. eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi rakennusten energiatehokkuuslaiksi. Lailla toimeenpantaisiin uudistetun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

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