Hallitus esittää uutta rakennusten energiatehokkuuslakia
Uusi energiatehokkuuslaki tuo aurinkoenergian hyödyntämisen pakolliseksi uusiin rakennuksiin, osaan jo ensi vuodesta lähtien.
Valtioneuvosto on antanut 10.9. eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi rakennusten energiatehokkuuslaiksi. Lailla toimeenpantaisiin uudistetun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
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