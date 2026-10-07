RT:n suhdannekatsaus: Datakeskukset ovat vetäneet rakentamisen kasvuun
Datakeskukset vetävät rakentamisessa tuoden oman siivunsa myös menestyvään inframarkkinaan, mutta perinteisempi asuntorakentaminen mataa lähtökuopissaan.
Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna neljä prosenttia. Kasvu on kuitenkin epätasaista. Infra- ja toimitilarakentaminen saavat vauhtia etenkin datakeskushankkeista, kun taas asuntorakentaminen on yhä historiallisen matalalla tasolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “RT:n suhdannekatsaus: Datakeskukset ovat vetäneet rakentamisen kasvuun”