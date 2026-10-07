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Kategoriat Suhdanne Asunnot Korjausrakentaminen Rakentaminen Talous Uutiset

RT:n suhdannekatsaus: Datakeskukset ovat vetäneet rakentamisen kasvuun

Datakeskukset vetävät rakentamisessa tuoden oman siivunsa myös menestyvään inframarkkinaan, mutta perinteisempi asuntorakentaminen mataa lähtökuopissaan.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2026, 9:00
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Ei kommentteja artikkeliin RT:n suhdannekatsaus: Datakeskukset ovat vetäneet rakentamisen kasvuun
Datakeskukset pitävät rakentamisen päätä pinnalla ja hiukan sen yläpuolellakin vielä pitkään - toimialan onneksi. Havainnekuva

Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna neljä prosenttia. Kasvu on kuitenkin epätasaista. Infra- ja toimitilarakentaminen saavat vauhtia etenkin datakeskushankkeista, kun taas asuntorakentaminen on yhä historiallisen matalalla tasolla.

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