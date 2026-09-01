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Kategoriat Rakentaminen Talous Uutiset

Rakli: Rakentaminen kasvaa datakeskusten vetämänä – kiinteistösijoittamisessa hyvä pöhinä

Suomen piristynyt talous tukee myös rakentamisen kasvua.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. syyskuuta 2026, 11:07
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Ei kommentteja artikkeliin Rakli: Rakentaminen kasvaa datakeskusten vetämänä – kiinteistösijoittamisessa hyvä pöhinä
Maalaustöitä käytävässä Hartelan kohteessa, jonne asennetaan kylpyhuonemodulit. Kuva: Jussi Helttunen

Suomen talouskasvulla on edellytyksiä nousta kahteen prosenttiin kuluvana vuonna, mikä heijastuu myös rakentamisen sektorille. Rakli ennakoi suhdannekatsauksessaan rakentamiseen kasvua tänä vuonna muun muassa datakeskushankkeiden siivittämänä.

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