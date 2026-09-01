Rakli: Rakentaminen kasvaa datakeskusten vetämänä – kiinteistösijoittamisessa hyvä pöhinä
Suomen piristynyt talous tukee myös rakentamisen kasvua.
Suomen talouskasvulla on edellytyksiä nousta kahteen prosenttiin kuluvana vuonna, mikä heijastuu myös rakentamisen sektorille. Rakli ennakoi suhdannekatsauksessaan rakentamiseen kasvua tänä vuonna muun muassa datakeskushankkeiden siivittämänä.
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