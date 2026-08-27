Joen ennallistamishankkeessa rakennetaan 300 metriä täysin uutta uomaa – ”Geotekniset ratkaisut ovat sellaisia, että siellä on tehty kaikki temput” Tourujoessa Jyväskylässä sijaitseva koski ennallistetaan, mutta sitä ei voida ympäröivän rakennuskannan vuoksi tehdä vanhan uoman paikalle. Siksi rakennetaan 300 metriä uutta jokiuomaa.

Kun Kankaan paperitehtaan toiminta Jyväskylässä päättyi vuonna 2010, alettiin heti seuraavana vuonna suunnitella sen yhteyteen rakennetun vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteiden purkamista ja joen ennallistamista. Työt ovat parhaillaan käynnissä. Niiden valmistuttua koski virtaa jälleen vapaana, mikä mahdollistaa vaelluskalojen nousun jokeen.