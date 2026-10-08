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Kategoriat Infra Korjausrakentaminen Projektit Suunnittelu Talotekniikka Tutkimus Uutiset

Suomen juomavesiverkoston uusiminen kestäisi nykyvauhdilla 769 vuotta

Suomi on jäänyt vesihuoltoinvestoinneissaan pahasti jälkijunaan. Nykytahtia olisikin syytä kiristää.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 8:17
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Vesijohtoverkoston korjaustahtia olisi kiristettävä. Kuva: Kuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläine

Suomi investoi vesihuoltoon selvästi vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Esimerkiksi nykyisellä investointitahdilla juomavesiverkoston uusiminen kestäisi 769 vuotta. Swecon julkaiseman raportin mukaan vesihuollon haasteena ei ole pelkästään investointien määrä vaan myös se, miten rajalliset resurssit kohdistetaan.

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