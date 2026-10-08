Suomen juomavesiverkoston uusiminen kestäisi nykyvauhdilla 769 vuotta
Suomi on jäänyt vesihuoltoinvestoinneissaan pahasti jälkijunaan. Nykytahtia olisikin syytä kiristää.
Suomi investoi vesihuoltoon selvästi vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Esimerkiksi nykyisellä investointitahdilla juomavesiverkoston uusiminen kestäisi 769 vuotta. Swecon julkaiseman raportin mukaan vesihuollon haasteena ei ole pelkästään investointien määrä vaan myös se, miten rajalliset resurssit kohdistetaan.
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