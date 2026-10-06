Tutkimus osoittaa kotitalousvähennyksellä olevan vaikutusta palvelujen kysyntään
Kotitalousvähennys on suomalaisille tuttu keino, joka kannustaa ostamaan palveluita. Kotitalousvähennystutkimuksen mukaan 41 prosenttia suomalaisista on käyttänyt vähennystä viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimus osoittaa, että vähennyksen tason muutokset näkyvät suoraan kuluttajien palvelujen ostamisessa.
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