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Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Rakentaminen Talotekniikka Työelämä Uutiset

Tutkimus osoittaa kotitalousvähennyksellä olevan vaikutusta palvelujen kysyntään

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 11:29
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Ei kommentteja artikkeliin Tutkimus osoittaa kotitalousvähennyksellä olevan vaikutusta palvelujen kysyntään
Kotitalousvähennys vaikuttaa positiivisesti rakennusalan palvelujen hyödyntämiseen. Kuvassa timpuri Henri Hedman hioo 1970-luvulta peräisin olevia keittiökaappeja. Kuva: Jussi Helttunen

Kotitalousvähennys on suomalaisille tuttu keino, joka kannustaa ostamaan palveluita. Kotitalousvähennystutkimuksen mukaan 41 prosenttia suomalaisista on käyttänyt vähennystä viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimus osoittaa, että vähennyksen tason muutokset näkyvät suoraan kuluttajien palvelujen ostamisessa.

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