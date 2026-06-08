Selvityksen yksiselitteinen saldo: Kotitalousvähennys tuo töitä remonttifirmoille
Kyselyn mukaan lähes puolet kuluttajista olisi lisäämässä kotitalousvähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttöä, mikäli sen määrää nostettaisiin. Kysely tehtiin ennen kevään kehysriihipäätöksiä.
Tuoreen Kotitalousvähennys 2026 -tutkimuksen mukaan kotitalousvähennykseen vuoden 2025 alussa tehdyt leikkaukset näkyivät nopeasti muun muassa remonttifirmojen, siivousalan sekä erikoiskaupan myynti- ja liikevaihtolukemissa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Selvityksen yksiselitteinen saldo: Kotitalousvähennys tuo töitä remonttifirmoille”