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Selvityksen yksiselitteinen saldo: Kotitalousvähennys tuo töitä remonttifirmoille

Kyselyn mukaan lähes puolet kuluttajista olisi lisäämässä kotitalousvähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttöä, mikäli sen määrää nostettaisiin. Kysely tehtiin ennen kevään kehysriihipäätöksiä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. kesäkuuta 2026, 9:10
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Kyselyn mukaan kotitalousvähennyksellä on selkeä vaikutus kuluttajien remonttipäätöksiin. Listan kärjessä olivat perinteisten pintaremonttien lisäksi muun muassa märkätilat. Kuva: Rami Marjamäki

Tuoreen Kotitalousvähennys 2026 -tutkimuksen mukaan kotitalousvähennykseen vuoden 2025 alussa tehdyt leikkaukset näkyivät nopeasti muun muassa remonttifirmojen, siivousalan sekä erikoiskaupan myynti- ja liikevaihtolukemissa.

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