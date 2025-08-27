Keskon uusi ketjujohtaja toivoo kotitalousvähennyksen paluuta – ”Vähennys rohkaisee ihmisiä teettämään kotitaloustöitä” Kesä toi pientä positiivista virettä rautakauppaan, mutta iso käänne odotuttaa vielä itseään. Valtiolla olisikin nyt ainakin yksi hyvä mahdollisuus vauhdittaa kasvua rakennusalalla palauttamalla kotitalousvähennys ennalleen.

Heinäkuun alussa Keskolla K-Rautojen ketjujohtajaksi nimitetty Harri Karumo tuntee kaupan maailman hyvin, ja erityisen hyvin juuri rautakauppamaailman. Jo aiemmassa tehtävässään K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla tuotelinjajohtajana toimineena hänellä on hyvä käsitys sekä kauppiaista että heidän asiakkaistaan.