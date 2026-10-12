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Kategoriat Infra Suunnittelu Talous Uutiset

Uudenmaan liitto: Tallinan tunneli seuraavan hallitusohjelmaan

”Jotta tulevasta EU-budjetista saadaan rahoitusta suunnitteluun ja siihen liittyviin selvityksiin, on Helsinki–Tallinna-tunnelin oltava kansallinen prioriteetti”, Uudenmaan liitto tähdentää.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. lokakuuta 2026, 11:14
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Helsinki-Tallinna -tunnelia on visioitu pian kymmenen vuotta hja nyt sitä ajetaan osaksi hallitusohjelmaa. Kuvassa yksi hahmotelma.

Uudenmaan liiton mukaan Helsinki-Tallinna -tunnelin suunnittelussa on tulevina vuosina otettava konkreettisia askeleita  eteenpäin. Yksi tällainen on liiton mukaan se, että tunnelihanke on mukana seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa.

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