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Kategoriat Infra

Itärata toi uusia avauksia suunnitteluun – Yli 200 suunnittelijaa työstää uutta yhteyttä eri puolilla Suomea

Ratahankeyhtiö lisäsi yleissuunnitelmavaiheeseen kehitysvaiheen, jotta se saisi lisää tekijöitä sisään hankkeeseen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2026, 14:00
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Ei kommentteja artikkeliin Itärata toi uusia avauksia suunnitteluun – Yli 200 suunnittelijaa työstää uutta yhteyttä eri puolilla Suomea
Havainnekuva Itäradan Porvoonjoen ylittävästä sillasta. Kuva: Itärata Oy

Uutta nopeaa ratayhteyttä myös suunnitteilla olevalta Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan suunnittelevalla ratahankeyhtiöllä Itärata oy:llä on parhaillaan menossa yleissuunnitelmavaiheen kehitysvaihe. Siis hetkinen, vaihe, jossa suunnitellaan sitä, miten suunnitellaan?

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