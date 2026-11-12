Itärata toi uusia avauksia suunnitteluun – Yli 200 suunnittelijaa työstää uutta yhteyttä eri puolilla Suomea
Ratahankeyhtiö lisäsi yleissuunnitelmavaiheeseen kehitysvaiheen, jotta se saisi lisää tekijöitä sisään hankkeeseen.
Uutta nopeaa ratayhteyttä myös suunnitteilla olevalta Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan suunnittelevalla ratahankeyhtiöllä Itärata oy:llä on parhaillaan menossa yleissuunnitelmavaiheen kehitysvaihe. Siis hetkinen, vaihe, jossa suunnitellaan sitä, miten suunnitellaan?
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