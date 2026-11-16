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Kategoriat Suunnittelu Rakentaminen Uutiset

Lujatalo löysi teollisuusosaajan Metsä Groupista – uusi projektijohtaja aloittaa tammikuussa

Lujatalo kertoi jo aiemmin lisäävänsa panoksia teollisuus- ja datakeskusrakentamiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 11:00
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Ei kommentteja artikkeliin Lujatalo löysi teollisuusosaajan Metsä Groupista – uusi projektijohtaja aloittaa tammikuussa
Tuomo Tuomi on ollut aiemmin mukana muun muassa Uruguayssa laajassa metsäteollisuushankkeessa sekä teollisuushankkeissa Ruotsissa, Puolassa, Tšekissä ja Isossa-Britanniassa.

Lujatalo on nimittänyt uuden projektijohtajan teollisuus- ja datakeskusrakentamiseen. Pestiin tarttuu ensi vuoden alussa Tuomo Tuomi, jolla on pitkä kokemus vaativista teollisuushankkeista sekä mittavien tehdasinvestointien suunnittelusta ja sen johtamisesta.

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