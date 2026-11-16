Lujatalo löysi teollisuusosaajan Metsä Groupista – uusi projektijohtaja aloittaa tammikuussa
Lujatalo kertoi jo aiemmin lisäävänsa panoksia teollisuus- ja datakeskusrakentamiseen.
Lujatalo on nimittänyt uuden projektijohtajan teollisuus- ja datakeskusrakentamiseen. Pestiin tarttuu ensi vuoden alussa Tuomo Tuomi, jolla on pitkä kokemus vaativista teollisuushankkeista sekä mittavien tehdasinvestointien suunnittelusta ja sen johtamisesta.
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