Luja julkisti päivän kolmannen johtajanimityksen – nyt datakeskus- ja teollisuusrakentamisen liiketoimintajohtajan Lujataloon
Myös tällä kertaa uusi liiketoiminnan vetäjä löytyi talon sisältä.
Lujatalo on nimittänyt uudeksi liiketoimintajohtajaksi Jussi Heikkilän. Aiemmin suurhankkeiden aluejohtajana toiminut Heikkilä vastaa jatkossa valtakunnallisesti Lujatalon datakeskus- ja teollisuusrakentamisen kehittämisestä.
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