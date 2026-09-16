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Kategoriat Rakentaminen

Luja julkisti päivän kolmannen johtajanimityksen – nyt datakeskus- ja teollisuusrakentamisen liiketoimintajohtajan Lujataloon

Myös tällä kertaa uusi liiketoiminnan vetäjä löytyi talon sisältä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2026, 12:49
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Ei kommentteja artikkeliin Luja julkisti päivän kolmannen johtajanimityksen – nyt datakeskus- ja teollisuusrakentamisen liiketoimintajohtajan Lujataloon
Jussi Heikkilä. Kuva: Lujatalo

Lujatalo on nimittänyt uudeksi liiketoimintajohtajaksi Jussi Heikkilän. Aiemmin suurhankkeiden aluejohtajana toiminut Heikkilä vastaa jatkossa valtakunnallisesti Lujatalon datakeskus- ja teollisuusrakentamisen kehittämisestä.

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