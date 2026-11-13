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Kategoriat Arkkitehtuuri

Trilogian päätösosa toi Eero Saarisen julkiset rakennukset kansiin

Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet teokset Eliel Saarisen julkisista rakennuksista sekä Eliel ja Eero Saarisen suunnittelemista kodeista.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2026, 14:00
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Gateway Arch Yhdysvaltojen St Louisissa. Kuva: Jari Jetsonen

Lokakuussa 1976 valokuvaaja Jari Jetsonen lähetti perheelleen postikortin Gateway Arch -muistomerkistä Yhdysvaltojen St. Louisista. Se oli hänen ensikosketuksensa amerikansuomalaiseen arkkitehtiin Eero Saariseen.

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