Trilogian päätösosa toi Eero Saarisen julkiset rakennukset kansiin
Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet teokset Eliel Saarisen julkisista rakennuksista sekä Eliel ja Eero Saarisen suunnittelemista kodeista.
Lokakuussa 1976 valokuvaaja Jari Jetsonen lähetti perheelleen postikortin Gateway Arch -muistomerkistä Yhdysvaltojen St. Louisista. Se oli hänen ensikosketuksensa amerikansuomalaiseen arkkitehtiin Eero Saariseen.
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