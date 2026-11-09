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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Turkuun rakennetaan jättimäistä puukoulua – Virosta tulee yli 70 rekkakuormallista clt-elementtejä

Linnakaupungin monitoimitalo Turussa nousee kahdeksassa osassa, joista ensimmäinen on jo pystyssä.

Kirjoittaja Marjo Oikarinen
Kirjoitettu 9. marraskuuta 2026, 8:21
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Ei kommentteja artikkeliin Turkuun rakennetaan jättimäistä puukoulua – Virosta tulee yli 70 rekkakuormallista clt-elementtejä
Linnakaupungin monitoimitalo Kuva: Marjo Oikarinen

Tulevan päiväkodin rakennustyömaalla tuoksuu miellyttävästi puulta ja sisällä on harvinaisen siistiä. Kun clt-levystä tehdyt runkoelementit tuodaan valmiina tehtaalta ja nostetaan suoraan paikoilleen, ei juuri synny rakennusjätettä.

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