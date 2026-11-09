Turkuun rakennetaan jättimäistä puukoulua – Virosta tulee yli 70 rekkakuormallista clt-elementtejä Linnakaupungin monitoimitalo Turussa nousee kahdeksassa osassa, joista ensimmäinen on jo pystyssä.

Tulevan päiväkodin rakennustyömaalla tuoksuu miellyttävästi puulta ja sisällä on harvinaisen siistiä. Kun clt-levystä tehdyt runkoelementit tuodaan valmiina tehtaalta ja nostetaan suoraan paikoilleen, ei juuri synny rakennusjätettä.