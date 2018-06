Suomen Vuokranantajat toppuuttelee keskustelua taloyhtiölainoista – ”Nyt ei saisi mennä lapsi pesuveden mukana”

Erityisesti pankit ovat ryhtyneet vaatimaan lainakattoa taloyhtiölainoille.

Suomen Vuokranantajien tiedotteen mukaan kaikkia ostajia koskeva matalampi lainakatto voi olla järkevä muutos, mutta jos taloyhtiölainoja aletaan väärin perustein muokata tai vuokranantajien verokohtelua kiristää, kipeästi markkinoille kaivattu asuntotuotanto tulee dramaattisesti hidastumaan.

”Tällä hetkellä Suomen asuntomarkkinoiden suurin ajuri on voimakas kaupungistuminen. Asuntoja ei ole riittävästi. Jos asuntotuotanto ei pysy korkealla tasolla, hinnat ja vuokrat nousevat ja työn perässä muuttaminen tulee entistä vaikeammaksi. Se olisi katastrofaalista työllisyyskehityksen ja tulevien asukkaiden kannalta. Kysyntä on edelleen voimakkaassa kasvussa. Nyt ei saisi mennä lapsi pesuveden mukana”, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo.

” Ennen kuin veroa peritään, pitää olla tuloja”

Asuntosijoittajien tulonhankkimisvähennyksiä on kritisoitu. Koro-Kanerva muistuttaa, että tulonhankkimisvähennykset koskevat kuitenkin kaikkia sijoitusmuotoja.

” Ennen kuin veroa peritään, pitää olla tuloja. Tuloista tehdään lainmukaiset tulonhankkimisvähennykset, jonka jälkeen yksityinen vuokranantaja maksaa täyden 30 tai 34 prosentin pääomatuloveron vuokratuloistaan. Käytännössä kaikilla muilla pääomatuloilla on joku väline, jolla loivennetaan verokantaa, kuten listattujen yritysten ja listaamattomien yritysten osinkojen verovapaa osuus, vakuutuskuoret tai metsätalouden harjoittajilla metsävähennys, metsän verovapaa myynti lapselle sekä metsälahjavähennys.”

Keskustelussa on pidetty epäoikeudenmukaisena sitä, että omistusasujat eivät voi vähentää tuloutettuja pääomavastikkeita, kun vuokranantajat taas voivat. Koro-Kanervan mielestä vertailu on absurdia: jos ei ole verotettavaa tuloa, ei voi tehdä vähennyksiä verotuksessa.

”Suomessa verotus ohjaa omistusasumiseen. Yksinkertaisena esimerkkinä kaksi ihmistä, jotka ostavat asunnot ja muuttavat toistensa asuntoihin vuokralle. Tällöin he kumpikin maksaisivat vuokratuloistaan pääomatuloveroa valtiolle. Jos he asuisivat vain omissa asunnoissaan, ei mitään veroa maksettaisi. Lisäksi he saisivat myös asuntolainojen korkovähennyksen, mikä itsessään vielä kannustaa omistusasumiseen.”