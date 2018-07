Maksuvaikeuksiin ajautunut Nuorisosäätiö myy seitsemän kiinteistöään ja tonttivarallisuutta, säätiön nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Pihlman kertoo. Pihlman ilmoitti asiasta Helsingin Sanomille maanantaina sen jälkeen, kun Nuorisosäätiölle lähetetty 383 000 euron maksukehotus eli tratta oli julkaistu Kauppalehden sivuilla.

Rahoja perii Sampo-konserniin kuuluva henkivakuutusyhtiö Mandatum Life, joka ei ole saanut Nuorisosäätiöltä vuokraa seinäjokelaisen asuintalon kiinteistöstä.

Tratta on perintäkeino, jota yritykset käyttävät saataviensa perimiseen. Kun Nuorisosäätiö ei maksanut toisen yhtiön saatavaa, se julkaisi sen. Julkaisemattomia trattoja Nuorisosäätiöön kohdistu lisäksi noin 37 000 euron arvosta.

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja Pihlman sanoo, että asukkaiden kannalta tilanne on ”tietenkin valitettava”.

”Emme pysty takaamaan, että kiinteistöjen ostaja jatkaa vuokrasuhteita”, Pihlman sanoo.

”Myymme nimenomaan vapaarahoitteista tuotantoa”

Nuorisosäätiö omistaa kaikkiaan 67 valmista kiinteistöä, joista myyntilistalle joutuu noin kymmenen prosenttia kaikista.

”Myymme nimenomaan vapaarahoitteista tuotantoa, mutta lista ei ole vielä julkinen”, Pihlman suostuu sanomaan.

Vapaarahoitteisia kiinteistöjä Nuorisosäätiön omistuksessa on tuoreimman, 19.4.2018 julkaistun listauksen mukaan 18 kappaletta. Niistä siis vajaa puolet on myyntilistalla.

Kiinteistöt ovat valmistuneet vuosina 2015–2017 ja ne sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Riihimäellä, Sipoossa ja Tampereella.

Kohteista maksettu posketonta ylihintaa

Nuorisosäätiö aikoo realisoida myös tonttivarallisuuttaan ja kiinteistökehityskohteita.

”Kaupan kehityskohteista on esimerkiksi Lahdessa Hämeenkatu 24, jolle pyrimme löytämään uuden kehittäjän pikaisellakin aikataululla”, Pihlman sanoo. Pihlmanin mukaan kiinteistö liittyy vyyhteen, jossa Nuorisosäätiö ja lahtelainen Salpausselän rakentajat tekivät liiketoimia keskenään.

”Hämeenkatu on tyypillinen kohde, jossa Nuorisosäätiö on maksanut poskettoman ylihinnan eli aikanaan neljän miljoonan arvoinen kohden on ostettu kahdeksalla miljoonalla eurolla. Näitä tapauksia meillä on monta ja niitä selvittelee meidän lisäksi poliisi”, Pihlman kertoo.

Lahdessa Nuorisosäätiön omistuksessa on myös As Oy Lahden Aleksanterinkatu 5, jonka käräjäoikeus asetti konkurssiin viime viikolla. Myös tässä kiinteistössä mukana oli Salpausselän Rakentajat.

”Nuorisosäätiö pyrki loppuun saakka välttämään konkurssin, mutta lopulta jatkamisen mahdollisuuksia ei löytynyt. Suurin syy tähän oli säätiön etujen vastaiset, selvästi yli markkinahintaiset sopimukset, muun muassa kohtuuton tontin vuokrasopimus”, Nuorisosäätiö tiedotti viime viikolla.

”Ennätyksellisen laaja sotku”

Nuorisosäätiön mukaan konkurssiin johtaneet seikat tullaan tutkimaan tarkasti.

Helsingissä Nuorisosäätiö aikoo myydä esimerkiksi Lastenkodinkatu 5 -kiinteistön. ”Tämäkin on sellaisella listalla, jota me emme itse pysty tai haluta kehittää”, Pihlman sanoo.

Pihlmanin mukaan siivottavana Nuorisosäätiössä on nyt ”ennätyksellisen laaja sotku”. Nuorisosäätiö on muun muassa tehnyt poliisille tutkintapyynnön entisten johtajiensa liiketoimista Virossa.

Ylen tutkivan journalismin MOT-ohjelman mukaan säätiön rahoja on kadonnut useita miljoonia euroja, minkä vuoksi säätiö haluaa poliisin selvittävän asian.

”Meillä on vakaa aikomus saada säätiö sen perustehtävän ääreen”, Pihlman sanoo.

Ara poisti yleishyödyllisyysaseman

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja Aki Haaro ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen joutuivat aiemmin tänä vuonna jättämään tehtävänsä lahjusepäilyjen vuoksi.

He olivat säätiöitä valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan ottaneet vastaan säätiölain vastaisen edun. PRH:n kannan mukaan Haaro ja Nousiainen saivat yhtiöilleen satojentuhansien eurojen edun Nuorisosäätiön yhteistyökumppanin, Salpausselän Rakentajat oy:n, kautta.

Keskustataustainen Nuorisosäätiö rakennuttaa nuorille aikuisille suunnattuja vuokra-asuntoja ja ylläpitää niitä. Se on saanut toimintaansa runsaasti julkista tukea.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara ilmoitti aiemmin kesäkuussa poistavansa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Aran mukaan järjestön toiminta ei täytä lain yleishyödylliselle toiminnalle asettamia vaatimuksia.