Koulun sisäkatto romahti Loviisassa – neljä vuotta vanhasta rakennuksesta oli käytössä vain ruokala ja liikuntasali sisäilmaongelmien vuoksi

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa eikä tilanteesta ole aiheutunut vaaraa. Koko koulurakennus on toistaiseksi suljettu.

Osa Loviisan Harjurinteen koulun sisäkatosta romahti tiistain vastaisena yönä.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Loviisan Sanomien mukaan kattoa romahti koulun uuden puolen ruokasalista noin 50–60 neliömetriä. Myös yksi verkoston putki on mennyt poikki.

Yhteensä lämmöneristeitä romahti alas noin parikymmentä kuutiota. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa.

Romahduksen syytä selvitetään parhaillaan, ja koulurakennus on toistaiseksi suljettu.

Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion oppilaille ja huoltajille tiedotetaan asiasta tarkemmin Wilman kautta, Loviisan kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Vuonna 2014 valmistuneesta koulun uudesta puolesta on ollut käytössä vain ruokala ja liikuntasali. Koulun muut osat ovat olleet suljettuina koko syksyn ajan sisäilmaongelmien vuoksi. Myös koulun vanha puoli on suljettuna sisäilmaongelmien takia.

Rehtori Laura Tenhusen mukaan onnettomuus ei aiheuta valtavan suuria ongelmia, sillä oppilaat ja henkilökunta ovat olleet väistötiloissa jo valmiiksi.

”Se rumba mentiin läpi jo kesän aikana”, Tenhunen sanoo.

Ruokailut ja bussikuljetukset ruokailuihin koulu on sopinut tämän viikon osalta, ja loppuviikolla he käyvät läpi, miten ruokailu organisoidaan ensi viikosta alkaen. Kaupungin tiedotteen mukaan Harjurinteen koululla ruokailevien oppilaiden ruokailu järjestetään Edupolin tiloissa bussikuljetuksin.

Liikuntatuntien osalta koulu on ehtinyt järjestää vain tiistain tunnit. Tenhusen mukaan jatkossa on luvassa todennäköisesti paljon ulkoliikuntaa, sillä Loviisassa on pulaa liikuntapaikoista, etenkin liikuntasaleista. Myös korvaavia salivuoroja etsitään.

”Jotain erityisjärjestelyjä tässä tarvitaan, sillä tätä salia ei tulla vähään aikaan käyttämään”, Tenhunen sanoo.

Aiemmin HS kertoi koulun sisäkaton romahtamisesta Helsingissä Oulunkylän ala-asteella. Oulunkylässä oli tehty kattoremontti, joka oli valmistunut vuonna 2017.

Katon romahtamisen syitä tutkitaan edelleen. Syytä ei ole vielä saatu selvitettyä, mutta Helsingin kaupunkiympäristön rakennuspalveluiden yksikönpäällikkö Sakari Heikkinen piti romahduksen syynä sisäkaton levyjen kiinnittämistä ruuvien sijasta nauloilla.

Korjaustyömaalla vanhempana mestarina työskennellyt kirvesmies löysi romahduksen syyn toisaalta.

Miehen mukaan työ muuttui suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan siten, että ulkokatto rakennettiin alkuperäistä korkeammaksi. Näin välikaton ja ulkokaton väliin jäi ajateltua isompi tila. Kun se täytettiin puhallusvillalla, rakenteisiin kohdistuva painovoima oli suurempi kuin oli laskettu, ja siksi katto romahti.