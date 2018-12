Tero Kiviniemi johtaa Destiaa arvot ja laatu edellä

Kirjoittaja(t)

Destian johtoon heinäkuussa siirtynyt Tero Kiviniemi on jo neljäs YIT-taustainen toimitusjohtaja talossa (edelliset Heikki Koivisto, Hannu Leinonen ja väliaikaisesti Arto Pohjonen, joka sen jälkeen ehti vielä piipahtaa Pohjola Rakennus Uusimaassa).

Destiassa on siten hyvin tuttuja piirteitä Kiviniemelle. Tuttua on myös ala, sillä hän on ollut lähes koko uransa ajan infrarakentaja. YIT:ssä tosin hänen vastuullaan varatoimitusjohtajana olivat myös toimitilat.

Kiviniemi ehti olla YIT:ssä yli kaksikymmentä vuotta. Siirtyminen muualle tuli harkittavaksi YIT:n ja Lemminkäisen fuusioneuvottelujen yhteydessä, kun konsultti otti yhteyttä.

Kiviniemi tunsi entuudestaan Destian nykyisen omistajan Ahlström Capiltalin omistajat. Ahlströmin perheestä oli jäänyt positiivinen kuva pitkäjänteisenä omistajana, joka katselee asioita yksittäisiä kvartaaleja pidemmälle.

Hän muistuttaa, että sekä Ahlströmeillä että Destialla on takanaan pitkä yrityshistoria. Destian juuret ovat 1700-luvulla kuninkaallisena koskenperkaajana.

”Ahlströmien arvomaailma on helppo jakaa. Perhe on pitkäjänteisesti mukana vastuuta kantamassa.”

Kun Hannu Leinonen reilu vuosi sitten joutui jättämään Destian toimitusjohtajuuden, oli yhtenä perusteluna omistajalla uudenlaisen johtajuuden saaminen, vaikka toki tulokseen ja kasvuvauhtiinkin haluttiin parannusta.

Leinonen itse on ollut haluton kommentoimaan eroaan, mutta on kuitenkin kertonut, että kyse oli paljon syvemmistä syistä kuin johtamistyylistä. Jos toimitusjohtajan ja omistajan näkemykset eroavat jyrkästi toisistaan, niin silloin toimitusjohtaja lähtee.

Yrityskulttuurin kehittämiseen koko henkilöstö mukaan

Tero Kiviniemi ei lähde vertaamaan itseään entiseen esimieheensä, vaan sanoo katsovansa mieluummin eteenpäin. Yrityskulttuuri ja arvot ovat hänelle tärkeitä asioita, joiden varaan hän perustaa johtamisensa.

”Se tarkoittaa yhteisiä arvoja, yhdessä tekemistä, avoimuutta ja luotettavuutta sekä myös esimerkillä johtamista.”

Destian uudet arvot ovat rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen.

Destian yhtenä vahvuutena hän pitää panostusta henkilöstöön. Hän kävi kesällä työmaita läpi ja oli muun muassa vaikuttunut kesäharjoittelijoiden määrästä ja kehittämisinnosta.

”Täällä on hyvä harjoittelijaohjelma, kesäharjoittelijasta pääsee eteenpäin.”

Moni muu yit-läinen oli siirtynyt Destian palvelukseen jo ennen häntä. Sitä hän pitää normaalina urakiertona, johon vaikutti enemmän rakentamisen nousukausi kuin yritysfuusio.

Kyse ei ole hänen mukaansa pelkästään siitä, että joku tarjoaisi parempaa palkkaa. Ihmisiä kiinnostavat myös mielenkiintoiset projektit, työssä viihtyminen ja me-henki. Siksi Kiviniemenkin ensimmäisiä ajatuksia toimitusjohtajana oli yrityskulttuurin vahvistaminen.

Yrityskulttuurista keskusteltiin jo hänen kolmantena päivänään talossa. Hän on käynyt keskustelua niin johtajien kuin harjoittelijoidenkin kanssa, miten he kokevat destialaisuuden ja miten sitä olisi kehitettävä.

Destia voisi toimia yhtenäisemmin projekteissa

Hän tahtoo destialaisten ohella entistä osallistavampaa, luovempaa ja vastuullisempaa toimintaa ja samalla myös yhteistyön tiivistämistä talon sisällä. Isoissa projekteissa tekijöitä on monista Destian yksiköistä.

”Niiden pitäisi olla mieluummin työyhteenliittymänä keskenään kuin toistensa aliurakoitsijoina.”

Monien muiden infraurakoitsijoiden tapaan Destia on lisännyt aliurakoinnin määrää, mutta edelleen paljon töitä tehdään omalla henkilöstöllä. Oma työ korostuu erityisesti siltatöissä, kunnossapidossa ja suunnittelussa. Aliurakoitsijoita käytetään erikoisosaamista vaativissa tehtävissä tai täydentämään Destian työmaaorganisaatiota. Esimerkiksi betonitöissä on viime vuonna ollut niin kova resurssipula, että Kiviniemi pitää hyvänä, että Destialla on aina mahdollisuus tehdä nuo työt myös omin voimin.

Tällä hetkellä Kiviniemen työpäivän täyttää strategian suunnittelu. ”Vasta kun se on valmis, mietitään millaisella organisaatiolla siihen vastataan.”

Kannattavuus on tärkeämpää kuin kasvu laskevilla markkinoilla

Markkinatilanne on Kiviniemen arvion mukaan loivan laskeva kovan kasvukauden jälkeen, mikä vaikuttaa näihin pohdintoihin. ”Edelleenkin on kuitenkin kasvun mahdollisuuksia joillakin alueilla.”

Kasvu ei ole hänelle kuitenkaan itseisarvo vaan hänelle asetetuissa tavoitteissa korostuu kannattavuus.

Osin näistä syistä, yhtiöltä jäi saamatta kehitysvaiheessa ollut Helsinki-Vantaan lentokentän Terminaali 2:n infraurakka. Kiviniemi ei halua avata kuitenkaan tarkemmin, kuinka iso näkemysero kustannuksista sillä oli tilaajan kanssa. Työ meni Kreatelle, jonka toimitusjohtaja on sattumalta entinen destialainen.

Tuon menetyksen vastapainoksi Destia on saanut viime aikoina paljon isoja väylähankkeita ja yhtiön kasvu- ja tulostiedot näyttävät tämän vuoden osalta positiivisilta.

Suuret väylähankkeet ovat Kiviniemen mukaan Destian perinteinen vahvuusalue, jossa se on nytkin menestynyt. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa toimintaa myös kaupunkiympäristöön, mistä esimerkkinä on Helsingin keskustakirjaston edustan katu- ja pihatyöt. Hämeentien tapaiset keskellä vilkasta kaupunkia olevat hankalat tiehankkeetkin kiinnostavat, vaikkakaan Kiviniemellä ei ole tarjota heti patenttilääkettä siihen, miten ne saataisiin toteutettua nykyistä nopeammin.

Myös ratapuoli on Destialle tärkeä alue, jota kehitetään. Siihen on tullut paljon muutoksia yrityskentässä, joista viimeisin oli VR Trackin myynti norjalaisille.

Oma suunnittelu tuo kilpailukykyä

Destian erottaa monista muista infra-alan yrityksistä, että VR Trackin ohella sillä on oma suunnittelutoimisto. Se antaa lisäarvoa, kun toimitaan ST- tai STk-hankkeissa tai elinkaarihankkeissa.

”Tähän kun lisätään yhtiön ylläpitopuoli ja valtava data infran kunnosta ja korjaustarpeista, saadaan jatkumoa arvoketjuun.”

Destia on voittanut kolme STk-urakkaa neljästä. Kyseessä on uusi suunnittelun ja toteutuksen sisältävä malli, joka alkaa lyhyellä kehitysvaiheella.

”STk-malli on kiinnostava, ja on tärkeää kehittää sitä yhdessä asiakkaan kanssa saatujen kokemusten pohjalta. Keskeinen elementti on, että siinä saadaan koko porukan osaaminen mukaan, miten kannattaa tehdä. Sen kehitysvaihe on allianssia napakampi ja tilaaja on vienyt suunnitelmat pidemmälle. Hinnoittelu on lähempänä perinteistä toteutusmallia.”

Kiviniemen mukaan uusissa toteutusmuodoissa ovat ne sitten alliansseja tai STk-urakoita yhdistävä tekijä on koko alan yhteistyö: urakoitsija, suunnittelija ja asiakas.

Destian sidosryhmälehdessä hän visioi tätä vuoropuhelua vielä pidemmälle. ”Voimme asiakkaan kanssa lähteä kehittämään uusia toiminta- ja palvelumalleja. Ne pitäisivät sisällään esimerkiksi infrahankkeiden yksityisrahoitusta, kuntotutkimuksen suunnittelua tai erilaisia rakentamisen ja ylläpidon yhdistelmiä.”

Jatkuva kehittäminen on yksi Kiviniemelle tärkeistä teeseistä. Vain siten varmistetaan yrityksen kilpailukyky.

Projektinhallinnan parantaminen on aihealue, josta YIT:ssäkin keskusteltiin hänen mukaansa ahkerimmin joka vuosi. Miten eliminoidaan ne muutamat tappiotyöt, jotka vievät muiden hyvät tulokset.

”Miten tunnistetaan poikkeamat ja pystytään reagoimaan niihin, kun se on vielä mahdollista”, hän tiivistää asian.

”Riskien arviointi ei pääty tarjousvaiheeseen, vaan korjaaviin toimenpiteisiin pitää varautua koko ajan, jotta ei ajeta miinakenttään.”

Digitalisaation hyödyntäminenkin on tärkeää, ja siinä infra-ala on jopa mennyt talonrakentajien ohi. ”Siinä on silti paljon ulosmittaamattomia mahdollisuuksia.”

”Jokainen yhtiö hakee kasvua, myös Destia”, Kiviniemi sanoo. Siksi hän ei sulje pois yritysostojenkaan mahdollisuutta. Niiden täytyy kuitenkin tukea strategiaa.

”En ota suuntaan tai toiseen kantaa, minkälaista osaamista hankimme. Strategia suljetaan kohta.”

Koska Suomen markkinat ovat rajalliset ja laskevat, niin lähimarkkinatkin ovat tarkastelussa. Venäjä ei ole näissä tarkasteluissa suuntana, sillä Venäjän infrarakentamiseen ulkomaisten yritysten on vaikea päästä mukaan. Paljon kiinnostavampi on Ruotsi, jossa Destialla on jo toimintaa pohjanvahvistustöissä.

Ruotsi on Kiviniemen synnyinmaa eli sikälikin tuttu. Hän kävi Ruotsissa teknisen lukion ennen kuin lähti Suomen armeijaan ja sen jälkeen opiskelemaan TKK:ssa diplomi-insinööriksi.

”Laatu kuuluu päivään jokaiseen”

Kun Kiviniemi oli Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja vuosina 2015-2016, käynnisti hän liitossa kampanjan rakentamisen laadun parantamiseksi.

”Näin silloin, että tässä on samanlainen kulttuurimuutoksen paikka, mikä tehtiin työturvallisuuden osalta. Teema nosti esiin sen, että laatu lähtee jokaisesta meistä ja rakentamisessa kannattaa tehdä kerralla kuntoon. Aina on tarvetta pyrkiä parempaan.”

Kiviniemen mukaan infra-ala on jopa ollut suunnannäyttäjä tässä. Laadunvarmistus ja laadun suunnittelua ollut infrapuolella vahva.

”Sillanrakentamisesse ei voi arvailla paalujen kestoa tai raudoituksen suojaetäisyyksiä. Pitää varmistaa. Se on vielä jämäkämpää kuin muussa rakentamisessa.”

Kiviniemellä on omakohtaista kokemustakin laadun varmistuksesta. Nuorena diplomi-insinöörinä hän oli korjaamassa majakoita ja rakentamassa siltoja. Hän saattoi vetää sukeltajan varusteet päälleen ja sukelsi kymmenen metrin syvyyteen tarkastamaan, että raudoitukset ovat kunnossa.

Lataa akkujaan luonnossa

Tero Kiviniemi muistuttaa monia moderneja yritysjohtajia siinä, että hän pitää itsestään huolta vapaa-aikana.

Liikunta on aina ollut hänelle elämäntapa. Hän innostui pari vuotta sitten tosissaan melonnasta. Ahkera luonnossa liikkuja hän on myös sukset tai lenkkitossut jalassa ja välillä hän samoilee metsässä aseen kanssa tähyillen erityisesti latvalintuja. YIT:n aikana hän oli innokas muffloneiden metsästäjä ja kannan vaalija yhtiön Hättön saaristokohteessa. Puisen purjeveneen kunnostukseen on mennyt moni talvipäivä.