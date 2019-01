Skanska rakentaa Helsinkiin ”Pikku-Kööpenhaminaa” – pääkaupunki saa ensimmäisen kunnon rantabulevardin

Helsinkiläiset ovat saamassa ensimmäisen kunnon rantabulevardin. Tähän asti kahviloilla ja ravintoloilla reunustettua rantabulevardia ei ole ollut, ainoastaan yksittäisiä kahviloita ja ravintoloita merenrannalla eri puolilla kantakaupunkia.

Historiallisen Hietalahden telakka-alueen rantaan tulee bulevardi, jonka viereen rakennettavan rakennuskannan katutaso on varattu lähes kokonaan liiketiloja varten. Kyseessä on Skanskan kruununjalokivikohde, jota on jatkuvien valitusprosessien vuoksi työstetty koko 2000-luku.

Skanska ja Helsingin kaupunki järjestivät kansainvälisen arkkitehtikutsukilpailun vuonna 2010. Kilpailun voittajaksi valikoitui tanskalaisen Lundgaard & Tranberg Arkitekter -toimiston työ. Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita liiketoiminnan sijoittamiseen teollisuusrakennusten yhteyteen. Lisäksi etsittiin ideoita vanhojen rakennusten uusiokäyttöön ja asuinkorttelin sijoittamiseen alueelle.

Telakkarannan suunnitelma perustuu Helsingin perinteiseen ruutukaavaan. Punavuoresta johtavat kadut on jatkettu rantaan asti, Hietalahdenlaiturille. Katujen rajaamina muodostuvat omat korttelit asumiselle, liikkeille, ravintoloille ja kahviloille.

Skanska rakentaa alueelle useita asuinrakennuksia sekä suuren toimistorakennuksen EU:n kemikaalivirastolle. Kyseessä on sekä arkkitehtuurin että rakennustekniikan kannalta poikkeuksellinen hanke, sillä yksi telakka-alueen suojelluista rakennuksista jää toimistorakennuksen sisään. Uusi rakennusmassa nousee perinteisen punatiilisen telakkarakennuksen sivulle ja yläpuolelle.

Rakennuskanta aaltoilee

Tulevien asuinrakennusten korkeus vaihtelee merkittävästi. Rakennusten harjakatot on suunniteltu niin että räystäslinja nousee ja laskee kuin meren aallot. Rakennusten julkisivusta poikkeuksellisen suuri osuus on ikkunapinta-alaa.

Asuinrakennuksilla on yksi yhteinen piha-alue, ja muu rakennusten ympärillä oleva alue on julkista tilaa, josta Helsingin kaupunki suunnittelee mahdollisimman viihtyisää muun muassa erilaisine istuttavine portaineen. Tämä yhdessä ravintoloiden ja kahviloiden sekä koko alueelle yhteisesti suunniteltavan iltavalaistuksen kanssa tulee muodostamaan Helsinkiin ensimmäisen kunnon rantabulevardin.

”Uskon että tästä tulee todella suosittu alue kaupunkilaisten keskuudessa. Pelkästään naapurustoon rakennettavista Jätkäsaaresta ja Hernesaaresta sekä vanhasta kantakaupungista tulee paljon ihmisiä ja moni varmasti kauempaakin”, arkkitehti Matti Kaijansinkko Helsingin kaupungilta toteaa.

”Bulevardi on vielä pohjois-eteläsuunnassa, eli ilta-aurinko paistaa siihen mukavasti.”

Skanskalle kohde onkin herkullinen.

”Tällaista ei ole muualla Suomessa. Vastaavanlaisia paikkoja löytyy esimerkiksi Kööpenhaminasta ja Amsterdamista”, Skanskan hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen toteaa.

Kyseessä on niin poikkeuksellinen kohde, että asuntojen myynti on lähtenyt Skanskan mukaan hyvin käyntiin, vaikka ensimmäiset kaksi asuinrakennusta valmistuvat vuosina 2021 ja 2022.

”Asunnoista on jo noin puolet myyty. Moni on odottanut vuosia sitä, että pääsemme aloittamaan rakentamisen. Hintataso on plus, miinus 10 000 euroa neliömetriltä”, Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma toteaa.