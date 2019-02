Consti sai Hekalta 38 miljoonan euron urakat

Consti on sopinut Helsingin kaupungin asunnot oy:n kanssa kahdesta peruskorjaushankkeesta, joiden arvo on yhteensä noin 38 miljoonaa euroa.

Consti toteuttaa Helsingissä sijaitsevan Myllypuron palvelukeskuksen peruskorjaushankkeen kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Korjattavan rakennuksen bruttoala on noin 16700 neliömetriä. Hankkeen urakkahinta on noin 25 miljoonaa euroa, ja se sisältää kohteen täydellisen peruskorjauksen. Työ alkaa keväällä 2019, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Rakennus on valmistunut vuonna 1970 Myllypuron sairaalaksi, pääosin pitkäaikaispotilaille. Vuodesta 2013 tiloissa on toiminut päivätoimintakeskus ja vanhusten palveluasuntoja. Rakennuksen käyttötarkoitus ei tule muuttumaan peruskorjaushankkeen seurauksena.

Lisäksi Consti on sopinut Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5:n kakkosvaiheen peruskorjauksen toteutuksesta. Urakkahinta on noin 13 miljoonaan euroa, ja se toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana.

Kohde on valmistunut 1957. Peruskorjattavana on yksi asuinkerrostalo, jossa on yhteensä 140 huoneistoa sekä huoltorakennus. Peruskorjaus aloitettiin helmikuussa 2019 ja sen arvioidaan valmistuvan kesällä 2021.