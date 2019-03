Rakennuskonserni Arkta on ostanut pohjanmaalaisen rakennusyhtiön.

Helmikuun lopulla solmitussa kaupassa vaasalaislähtöinen oy Rakennuskultti ab liittyy osaksi pirkanmaalaista Arkta-konsernia. Rakennuskultti on tunnettu erityisesti julkisen rakentamisen urakointiosaamisestaan. Se on erikoistunut esimerkiksi koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjausrakentamiseen. Kaupalla ei ole vaikutusta yritysten asiakassuhteisiin tai henkilöstöön.

Yrityskaupan myötä Arktan toiminta pääkaupunkiseudulla vahvistuu ja laajenee Rakennuskultin kotiseudulle Vaasaan ja muualle Pohjanmaalle.

”Olemme aktiivisesti etsineet mahdollisuuksia vahvistaaksemme edelleen jalansijaamme pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla, jossa rakennusalalle arvioidaan eniten kasvua myös tulevaisuudessa. Vaasan seutu ja Pohjanmaa ovat meille uusia alueita mutta tukevat hienosti kasvustrategiaamme”, Arkta oy:n hallituksen puheenjohtaja, rakennusneuvos Esa Kiiveri sanoo tiedotteessa.

Rakennuskultti on Arktan tapaan yli 30 vuotta toiminut rakennusalan yritys. Sen kotipaikka on Vaasa, ja vuodesta 1997 lähtien yritys on toiminut myös pääkaupunkiseudulla.

Arkta on viime vuosina keskittynyt pääasiassa asuinrakentamiseen.

”Arkta on erittäin ammattitaitoisesti johdettu konserni, ja erityisesti koen, että voimme hyötyä arktalaisten liikkeenjohdollisesta osaamisesta ja sen myötä kehittyä edelleen useilla osa-alueilla”, Rakennuskultin hallituksen puheenjohtaja Heikki Kultti toteaa.

Arkta-konserniin kuuluvat emoyhtiö Arkta, Arkta Rakennus, Rakennusliike Reponen, betonielementtitehdas LS Laatuseinä ja Laatutilit sekä helmikuun 22. päivä alkaen Rakennuskultti. Konsernin palveluksessa on 230 henkeä ja liikevaihtoennuste vuodelle 2019 on 110 miljoonaa euroa. Arkta-konserni on rakentanut 13500 asuntoa.