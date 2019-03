Betonimies käänsi takkinsa ja kehitti puukerrostalokonseptin

Puukerrostaloelementit rakennetaan kotimaisesta raaka-aineesta pääosin yhtiön Oulaisten ja Hartolan tehtailla ja kuljetetaan sen jälkeen kasattavaksi rakennuspaikoilleen.

”Entinen betonimies on kääntänyt nyt takkinsa, ja mielestäni parhaillaan on menossa puurakentamisen renessanssi. Puukerrostaloissamme yhdistyvät loppuunhiottu suunnittelu, teollinen valmistaminen, nopea rakennusvaihe ja kohtuullinen hintataso”, yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoi julkistustilaisuudessa.

Lehto käyttää nyt hyödykseen kuntien ja kaupunkien halua lisätä puurakentamista. Usein tontin saamiseen liittyy ehto, että rakennuksen on oltava puusta. Tuotekonsepti viedään myös Ruotsiin.

”Rakentamisesta puhutaan aina, että se on liian kallista. Onhan se, kun teemme aina montun pohjalla uuden prototyypin ja suunnittelu aloitetaan aina alusta. Nyt olemme kehittäneet kohtuuhintaisia ja kauniita rakennuksia, jotka voidaan lopuksi pistää kaminaan”, Hannu Lehto sanoi.

Neljä kohdetta

Yhtiöllä on parhaillaan myynnissä sen ensimmäiset puukerrostalokohteet, joista ensimmäinen valmistuu viimeistään tämän vuoden heinäkuussa. Konseptia on hiottu neljän arkkitehtitoimiston kanssa ja liikkeelle lähdettiin kaksikerroksisista luhtitaloista. Nyt tuotannossa on jo nelikerroksiset talot. Lehdon menetelmällä korkeimmillaan ylletään kuuteen kerrokseen.

Puukerrostalojen markkinoinnissa yhtiö käyttää sanaa kohtuuhintainen. Esimerkiksi Järvenpäässä, Sipoossa, Tampereella tai Vantaalla sijaitsevien yksiöiden velattomat neliöhinnat vaihtelevat hieman yli 3300 eurosta yli 4300 euroon.

Puurakentaminen on yleensä kalliimpaa kuin betonirakentaminen, mutta Lehdon mukaan hintaeroa kompensoidaan teollisen valmistamisen ansiosta nopeutuvalla rakentamisajalla.

”Puutalokonseptin kehitystyötä on tehty useita vuosia. Rakentamisen laatu- ja kosteudenhallinta on tärkeässä roolissa, ja koska teemme paikoilleen nostettavat elementit tehdasoloissa, kuivaketju on sataprosenttinen”, hankejohtaja Riku Kimpimäki Lehdolta kertoi.

Lehdolla on konseptissa mukana palveluverkosto, jossa asunnonostaja voi hankkia asunnon sisustuksen astioita myöten valmiiksi.

Vakioidut työmaat

Hankejohtaja Kimpimäen mukaan työmaat pysyvät siistimpinä pitkälle konseptoidun tehokkaan työtavan ansiosta. Tavalliseen työmaahan verrattuna valmista syntyy noin puolet nopeammassa tahdissa.

”Olemme vakioineet mahdollisimman pitkälle myös esimerkiksi perinteiset maatyöt eli maanalaisen infran, kuten myös perustukset. Katto tehdään heti alussa valmiiksi perustusten päällä ja se nostetaan syrjään, kun elementit saapuvat. Työpäivän päätteeksi se nostetaan tulleiden elementtien päälle sääsuojaksi”, Kimpimäki sanoi.

Puukerrostalot koostuvat huoneisto-, käytävä-, yläpohja- ja vesikattoelementeistä. Myös porrashuoneratkaisut ovat pitkälti vakioituja, mutta niissä on enemmän vaihtelua rakennuksen kokonaismassan visuaalisen ilmeen mukaan. Talot ovat puurankarakenteisia. Erilaisia asuntotyyppejä on kymmenen erilaista pienistä yksiöistä suurempiin neliöihin saakka.

Lisäosien asennukset tehdään, kun varsinaiset elementit ovat paikoillaan.

”Kustannuksissa pitää ottaa huomioon säästöt, jotka saamme siitäkin, että työmaan hallinnollinenkin kulu on pienempi”, Kimpimäki totesi.