Kiinalainen Touchstone-rahasto lähtee Tallinna-tunnelin rahoittajaksi 15 miljardilla eurolla

Kiinalaisomisteinen Touchstone Capital Partners tulee mukaan Tallinna-tunnelin rahoittajaksi. Touchstone ja Peter Vesterbackan luotsaama kehitysyhtiö Finest Bay Area ovat allekirjoittaneet 15 miljardin euron aiesopimuksen torstaina.

Osapuolet neuvottelevat rahoituksen yksityiskohdista seuraavan puolen vuoden aikana.

Nyt sovitusta rahoituksesta kolmannes tulee pääomasijoituksena ja kaksi kolmasosaa velkarahana. Touchstone jää vähemmistöosakkaaksi Finest Bay Area -yhtiöön, ja yhtiön enemmistöomistus säilyy Suomessa.

Finest Bay Arean toinen perustaja Kustaa Valtonen sanoo olevansa hyvin tyytyväinen nyt allekirjoitettuun sopimukseen.

”Touchstonella on laaja kokemus vastaavanlaisten suurten yksityisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamisesta”, Valtonen sanoo.

Viimeisten 15 vuoden aikana yhtiö on osallistunut eri kiinteistökehitys- ja infrahankkeisiin Aasiassa ja Australiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Viime syyskuussa se tutki mahdollisuuksia sijoittaa isoon aurinkovoimalaan Ukrainassa.

Finest Bay Area -yhtiön ekonomisti Atso Andersenin mukaan rahoitussopimus on tyypillinen isoille infrahankkeille maailmalla.

Touchstonen kanssa on nyt luotu rahoitusrakenne, joka mahdollistaa muiden sijoittajien tulon hankkeeseen. Mitä enemmän muiden sijoittajien osuus kasvaa, sitä mukaa Touchstonen osuus supistuu.

Hankkeelle on tavoiteltu sijoittajia muun muassa pohjoismaisista eläkevakuutusyhtiöistä.

Velkaosuuden hankinnassa ovat Andersenin mukaan harkinnassa kaikki normaalit rahoituskanavat, kuten muun muassa joukkovelkakirjalainat.

”Sopimus ei tarkoita sitä, että ensi vuoden alussa meidän tilille putoaa 15 miljardia euroa. Rahaa nostetaan sitä mukaa, kun sitä tarvitaan”, sanoo Valtonen.

Finest Bay Area kertoi joulukuussa saaneensa 100 miljoonan euron sijoituksen dubailaiselta ARJ Holding LLC:ltä. Yhtiö on erikoistunut vesi-, energia- ja infrateknologioihin.

Valtosen mukaan tämä suunnitteluraha riittää kuluvan vuoden tarpeisiin. Ennen tätä investointia hanketta oli edistetty omarahoitteisesti eli Vesterbackan ja sijoittaja Kustaa Valtosen varoilla.

Touchstone aikoo käyttää Tallinna-tunnelissa One Belt One Road -rahastoa, jonka pääomaksi se ilmoittaa 100 miljardia dollaria.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kenny Song luonnehtii Finest Bay Arean tiedotteessa Tallinna-tunnelia hankkeeksi, joka edustaa uudenlaista ajattelua.

”Tunnelilla on mahdollisuus muodostaa Viron ja Suomen alueista yhteinen painopiste Aasian ja Euroopan välille”, Song arvioi.

Vesterbacka kumppaneineen on hieronut sopimusta Touchstonen kanssa useita kuukausia. Kenny Song vieraili taannoin Tallinnassa, jossa neuvotteluihin osallistui myös Viron ja Tallinnan johtoa.

Neuvotteluyhteys aukeni, kun Kiinan rautatieakatemian varajohtaja ja kansainvälisen tunneliyhdistyksen ITA:n puheenjohtaja Jinxiu Yan vieraili viime syyskuussa Vantaalla konsulttiyhtiö Pöyryn järjestämässä tunneliseminaarissa.

”Hän oli meidän esittelijämme Touchstoneen”, sanoo Peter Vesterbacka.

Vesterbackan ja hänen yhteistyökumppaneidensa tavoitteena on, että junat liikkuisivat Tallinna-tunnelissa jouluaattona vuonna 2024. Tunneleita on suunniteltu kaksi, joista toinen keskittyisi rahtiliikenteeseen ja toinen henkilöliikenteeseen.

Ajatuksena on, että rakennuskustannukset saadaan maksettua lippu- ja rahtikuluilla. Takaisinmaksuaika voisi olla 17 vuotta, jos esimerkiksi edestakainen matka junalla Helsingistä Tallinnaan maksaisi 100 euroa.

Tunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointi (yva) on lähdössä liikkeelle sekä Virossa että Suomessa. Tutkittavana on Virossa neljä eri linjausvaihtoehtoa.

Yva-tarkastelussa Suomen päässä on kolme eri reittivaihtoehtoa, joista yksi kulkee Helsinki-Vantaan lentoasemalta Otaniemeen, toinen lentoasemalta Ilmalan aseman kautta Otaniemeen ja kolmas lentoasemalta Helsingin rautatieaseman kautta Tallinnaan.

Tallinna-tunnelia on soviteltu myös Uudenmaan maakuntakaavaan, jossa on ollut kaksi linjausvarausta hankkeen keskeneräisyyden vuoksi. Maanantaina ylimääräiseen kokoukseensa kokoontuva maakuntahallitus joutuu miettimään, karsitaanko jäljelle vain yksi varaus eli Helsingin toiveiden mukainen Helsinki-linjaus.

Vesterbacka ei pidä yhden vaihtoehdon lukitsemista järkevänä, kun yva-selvityksessä tutkitaan lukuisten linjojen vaikutuksia ympäristöön.

Lopullisesti maakuntakaavasta päätetään ensi syksynä maakuntavaltuustossa.

Tallinna-tunnelin seuraava iso rahoitustarve voisi tulla vuoden kuluttua, jos hankkeeseen halutaan jo silloin tilata jättimäisiä tunnelinporauskoneita. Koneiden toimitusaika on useita kuukausia.

Yhden yksittäisen tunnelinporauslaitteen on hinta on noin 50 miljoonaa euroa, ja projektissa on laskettu, että niitä tarvittaisiin kahden satakilometrisen tunnelin rakentamiseen 16, jotta porausta voidaan tehdä eri suunnista.

Konsulttiyhtiö Pöyryn arvio on, että Suomen alueella joudutaan turvautumaan hitaampaan, mutta koeteltuun räjäytyslouhintaan.

A-Insinöörit ja Pöyry varautuvat jo rekrytoimaan suunnittelijoita tunnelihanketta varten. Alustavan arvion mukaan tunnelisuunnittelu työllistää tämän vuoden lopulla jo satoja ihmisiä.