Lehti pyritään jakamaan lauantain aikana. Pahoittelemme viivästystä.
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ALA-TEMMES
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HAAPAVESI
HALOSENNIEMI
HAUKIPUDAS
HIRVAS
HYRYNSALMI
II
II AS
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KAJAANI, NAKERTAJA
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KEMIJÄRVI
KEMINMAA
KEMPELE
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TORNIO
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UTAJÄRVI
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YLI-II
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Yksi vastaus artikkeliin “Rakennuslehden jakelu myöhästyy Oulun ja Kajaanin alueilla”
Syy viivästymiseen olisi ilmoitettava,