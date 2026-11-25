Lujabetoni toimittaa ennätysmäärän paaluja jättihankkeeseen Ruotsiin – ”Tärkeä merkitys Kärsämäen-tehtaan tuotannon jatkuvuudelle”
Lujabetoni pyrkii määrätietoisesti kasvattamaan asemaansa Ruotsin markkinoilla.
Lujabetoni toimittaa noin 100000 metriä järeitä teräsbetonisia lyöntipaaluja NCC-konserniin kuuluvalle Hercules Grundläggningille. Paalut toimitetaan SSAB:n uuteen terästehtaaseen, joka rakennetaan Luulajaan Pohjois-Ruotsiin. Kyseessä on Lujabetonin historian suurin vientitoimitus Ruotsiin.
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