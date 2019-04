Suurin osa radasta on valmis vielä tämän vuoden puolella joitain pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta.

Tampereen raitiotiehanke on puoliksi valmis. Eri puolilla kaupunkia näkee jo pätkiä lähes valmiista väylästä, jolta eivät puutu enää kuin vaunut ja matkustajat.

Jopa ajolankoja on viime viikkoina nostettu kannatinpylväisiin, ja varsinkin se on tehnyt raitiotieväylistä valmiimman näköisiä. Tänä keväänä on alkanut näyttää siltä, että tamperelaisia raastanut, koko kaupungin mittainen projekti ei olekaan ikuinen.

”Puolet projektiajasta on käytetty, meidän valmiusaste on hieman yli 50 prosenttia. Kyllä me olemme ihan hyvässä mallissa”, sanoo Tampereen Raitiotie -yhtiön toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Viimeisen suuren siltatyömaan valutyö alkoi tällä viikolla. Samoin alkoi myös yli kahdensadan puistolehmuksen istutus Sammonkadulle, joka menetti edelliset puunsa, kun työt alkoivat kaksi vuotta sitten.

Hanke on pysynyt lähes budjetissaan. Se on nyt noin 227 miljoonaa euroa. Hinta-arvio on alkuperäistä noin kahdeksan miljoonaa euroa korkeampi muun muassa indeksimuutosten vuoksi.

Varsinainen lupaus tulevasta raitioliikenteestä nähdään runsaan vuoden päästä ensi keväänä, kun ensimmäisen vaunun on jo määrä liikkua Hervannassa sijaitsevan varikon ja Turtolan väliä.

Ensimmäisellä vaunulla testataan niin rataa kuin vaunuakin. Sitä rakennetaan parhaillaan Škodan omistaman Transtechin Otanmäen-tehtailla, ja se tuodaan Tampereelle todennäköisesti alkuvuonna.

”Katsotaan nyt, miten saadaan ajolangat ja syöttöasemat kuntoon, mutta siihen ainakin tähdätään, että koeajo saadaan käyntiin. Meille on tärkeää päästä ajamaan Hervannan valtaväylää ja testaamaan muun muassa vaunun jarruja”, Sirviö sanoo.

Varsinainen liikennöinti alkaisi 2021 elokuussa

Raitiovaunuja tullaan siis näkemään liikenteessä ilman matkustajia noin vuoden ennen kuin varsinainen liikenne alkaa. Koko liikennejärjestelmän on tarkoitus olla käyttöön otettavissa vuoden 2021 toukokuun lopussa. Jo tätä ennen raitiovaunun kyytiin saattaa ajoittain päästä, kun se otetaan kaupalliseen koeliikenteeseen.

Varsinainen liikennöinti alkaisi vuoden 2021 elokuussa.

Sen lisäksi, että hanke on pysynyt suunnilleen budjetissaan, rakentaminen ei näytä ajautuneen isoihin tiedossa oleviin ongelmiin. Raitiotietä on tehty niin sanotulla allianssimallilla, joka mahdollisti Tampereella aiemmankin suurhankkeen eli Rantaväylän tunnelin valmistumisen etuajassa.

”Väki on tehnyt töitä sitoutuneesti, ja paljon on ratkaistu erilaisia asioita. Yksi syy, miksi vauhti on ollut hyvä, on se, että meillä alkaa olla kokemusta tekemisestä kaupunkiympäristössä. Osataan esimerkiksi ennakoida”, Sirviö luonnehtii.

Muita lähiaikojen tärkeitä askelia ovat muun muassa tässä kuussa julkaistava liikennöitsijä, ensimmäiset raitiovaunuille tarkoitetut liikennevalot Hervannassa toukokuussa ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) pihaurakan valmistuminen syyskuussa. Syksyllä valmistuu myös Hämeensillan iso remontti. Sillalle päästään asentamaan kiskoja lokakuussa.