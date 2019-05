Pasilan Postipuisto rakentuu – KSBR toteuttaa alueelle ”Kauramoottorin”

Keski-Suomen Betonirakenne (KSBR) on voittanut parkkitalourakan Helsingin Pasilan Postipuiston alueelta.

KSBR voitti suunnittelun ja rakentamisen SR-kilpailun Kauramoottori-nimisellä ehdotuksella, jonka on suunnitellut L Arkkitehdit oy. Pysäköintitalo nousee Helsingin Pasilaan Metsäläntien ja Veturikadun risteykseen.

”Julkisivun muotokieli säleikköseinineen istuu uuden asuinalueen kaavan vaatimaan arkkitehtuuriin”, toteaa KSBR:n parkkiliiketoimintaryhmästä vastaava teknisen toimiston päällikkö Simo Särkelä.

Postipuiston urakka on ensimmäinen, jonka KSBR toteuttaa Helsingin kaupungin alueella KVR-työnä. Rakennuttajana on Helsingin Asuntotuotantotoimisto. Työ käynnistyy vuodenvaihteessa, ja sen on määrä valmistua vuonna 2021.

Pasilan Postipuiston alue Helsingin kaupungin mukaan 2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja alue tarjoaa noin kahdelle tuhannelle.

Asuntorakentaminen alkaa vuonna 2019 entisen maaliikennekeskuksen alueelta Pohjoisesta Postipuistosta, jonne syntyy lähes 6 000 asukkaan alue.

Asuinalueesta on suunniteltu kerrostaloaluetta, jossa on umpikortteleita avoimine yhtenäisine sisäpihoineen. Kortteliin on mahdollista sijoittaa yhteisrakennus asukkaiden harraste-, kokoontumis- ja liikuntatoimintaa varten.

Alueelle on tulossa myös kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maanmerkkirakennusta.

Seuraavaksi rakentaminen alkaa eteläosasta Ilmalan aseman läheisyydestä ja viimeisenä rakennetaan keskiosat, kun Postin lajittelukeskuksen toiminnot siirtyvät 2030-luvulla toisaalle.

Kyseessä on KSBR:lle kymmenen miljoonan euron urakka. Särkelä arvioi, että parhaimmillaan se työllistää 20 yrityksen työntekijää ja lisäksi vielä työnjohtoa. KSBR tekee itse parkkihallien runkotyöt.

”Olemme tehneet tarjouksia jopa 800 auton parkkihalleista mutta jääneet kakkossijalle.”

Nimi viittaa alueen historiaan

Pysäköintilaitokseen tulee kaikkiaan 434 autopaikkaa viiteen kerrokseen. Hallin alimpaan kerrokseen rakennetaan lisäksi Helsingin kaupungin kiinteistöhuollon varastotiloja. Alueelle on tämän lisäksi tulossa kaksi lähes samankokoista ja muutama pienempi kortteleihin sijoittuva parkkitalo.

Rakennuksen nimi Kauramoottori viittaa alueen historiaan ja siellä aiemmin olleisiin peltoalueisiin. Julkisivun väritys ja seinäpinnan muodot ovat saaneet innoituksen kauralyhteistä.

Uuden parkkitalon latauspisteiden ja valaistuksen vaatima energia tuotetaan katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla. Kesäaikana tämä kattaa koko kiinteistön energiatarpeen.

”Näin tuemme uusiutuvan energian käyttöä. Katolle on myös mahdollista lisätä paneeleja tulevaisuudessa”, Särkelä kertoo.

Hybridiparkkitalot tulevaisuuden trendi

Simo Särkelän mukaan rakennus on askel kohti hybridiparkkitaloja, jotka ovat tulevaisuuden trendi. Tämä näkyy myös muun muassa Helsingin Malmin uudessa kaavassa.

”Hybrideissä perinteisiin parkkitiloihin yhdistetään esimerkiksi kaupallisia ja liikuntapalveluja tai vaikkapa ulkoilupaikkoja ja puistoja. Kauramoottori-rakennus edustaa tulevaisuutta myös tuottamalla osan tarvitsemastaan energiasta itse”, Särkelä toteaa.

Hän uskoo, että parkkitalojen rakentamismarkkina pysyy vilkkaana jatkossakin. Uusille asuntoalueille kaavoitetaan nykyään yhteisiä rakennuksia koko korttelin pysäköintiä varten asuntokohtaisen tilan sijaan.