Raide-Jokerin rakentaminen alkoi valitusten kera

Oikeasti työt ovat olleet jo jonkin aikaa käynnissä siitä huolimatta, että lintuharrastajat ovat valittaneet, että kesällä tehtävät rakennustyöt häiritsevät lintujen pesintää. Liito-oravien suojelijat puolestaan ovat löytäneet papanoita Pajamäestä. Töitä tehdään näistä valitusriskeistä huolimatta. Osa näistä viivästysriskeistä on allianssin ja osa kaupunkien vastuulla.

Allianssin toteuttajaosapuolet YIT ja NRV (entinen VR Track) tekevät pääosin kriittiset tekniikkalajit omana tuotantona. Tavanomaiset kaivu- ja massansiirtotyöt teetetään alihankintana. Raide-Jokerin allianssin projektipäällikkö Ari Bergström arvioi, että noin puolet töistä kilpailutetaan aliurakoitsijoilla. Koneyrittäjien kanssa on jo tehty 40-60 sopimusta.

Ensimmäisenä ovat käynnistyneet johtojen ja viemäreiden siirtotyöt. Ne täytyy tehdä ennen kuin rakentamaan päästään. Suurimmat viemärit ovat jopa 800 milliä halkaisijaltaan, joten ihan pienistä siirroista ei ole kyse.

42 kadunristeystä reitin varrella

Tuotannon tekniikkavastaava Joonas-Petteri Kallonen kertoo, että töitä tehdään tänä kesänä 13 kadun kohdalla ja syksyllä tulee lisää 8 kaikkiaan 42 kadusta jotka risteävät raidelinjaa. Allianssi tekee lisätyönä myös useiden katujen parannustöitä silloin, kun on katsottu järkeväksi tehdä ne ratatöiden yhteydessä. Kyse on kerrallaan kuitenkin kymmenien eikä satojen metrien korjauspätkistä.

Bergström luonnehtii Raide-Jokerin rakentamista perusinfran tekemiseksi. Vaikeuskerrointa tuo kuitenkin hankkeen suuruus ja se, että töitä tehdään vilkkaan liikenteen ja asutuksen keskellä. YIT ja NRC ovat jo saaneet Tampereen vastaavasta allianssista hyvää kokemusta siitä, miten häiriöistä tiedotetaan asukkaille ja teillä liikkujille niin, että häiriöt siedetään.

Hankkeen aikataulu on suunniteltu sen pohjalta, että kaikki rakenteisiin kelpaavat kaivuumassat ja tunnelien louhintamassat voidaan hyödyntää pikaraitiotien rakenteissa.

Sillat allianssi suunnittelee ja tekee itse

Kriittisimmäksi työksi Bergström sanoo Kehä I:n kohtaa, sillä sen uusi silta ei kuulu allianssille vaan kilpailutetaan erikseen juhannuksen tienoilla. Allianssin työhön kuuluu raiteiden asennus sillalle.

Allianssi vastaa neljän ison sillan ja useiden pienten siltojen rakentamisesta. Ainakin vaativimmat niistä, kuten Tarvontien, Lahdenväylän ja Vantaanjoen ylittävät sillat allianssi tekee itse, koska näin se voi kehittää edelleen suunnitelmia ja pystyy pitämään riskit hallinnassa. Sama koskee muitakin taitorakenteita, vaikka esimerkiksi pehmeikköalueilla ei sinänsä tarvita mitään uutta tekniikkaa.

Raide-Jokerissa on innovaatiotiimi, joka on saanut puristettu organisaatiosta jo satoja ideoita. Riskejä puolestaan pohditaan riskityöpajoissa. Tunnistettujen riskienkin määrä liikkuu sadoissa, samoin niiden hallitsemiseksi kehitettyjen keinojen. Sellaiset riskit, joita on vaikeaa hinnoitella ”oikein” ja joiden toteutumiseen allianssi ei voi vaikuttaa, on rajattu ulos tavoitekustannuksesta. Niille on oma, erillinen tilaajan riskivaraus.

Vaativa aseman alikulku Huopalahdessa

Siltojen ja pehmeiköiden ohella vaativaksi työksi voi katsoa Huopalahden aseman alikulkutunnelin rakentamisen. Aseman alittavaa katettua aluetta levennetään, jotta sinne mahtuvat tulevaisuudessa pikaraitiotie, muu julkinen liikenne sekä jalankulkijat että pyöräilijät. Syksyllä ensimmäisenä rakennustyönä tehdään tukimuuri tunnelin eteläpuolelle. Tukimuurin rakentamiseen liittyvä kallion louhinta pyritään tekemään kiilaamalla tai vaijerisahauksella eli menetelmillä, joissa ei tarvita räjähdysaineita. Katetun alueen pilari- ja muita rakenteita uusitaan ja vanhat rakenteet puretaan sitä mukaa, kun uusia saadaan rakennettua.

Pitäjänmäen ja Pajamäen kohdalla Raide-Jokeria varten tehdään uusi tunneli Patterinmäen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteysalueen johtosiirtotyöt alkoivat kesäkuussa. Pajamäentien linjaus Pitäjänmäentien risteysalueella muuttuu katusuunnitelman mukaisesti niin, että Pajamäentie siirtyy hieman itään päin. Risteyksessä tehdään heti kesäkuun alussa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja aloitetaan johtosiirrot. Sen jälkeen johtosiirtotyöt jatkuvat Pitäjänmäentiellä ja Takkatiellä.

Varikko Itäkeskukseen taimenia häiritsemättä

Yksi suurimmista raitiovaunulinjan alkuvaiheen työmaista tulee Helsingin Itäkeskukseen, jonne rakennetaan myös Raide-jokerin varikko.

Varikkotiellä valmistelevat työt, kuten puiden kaato ja purkutöt ovat jo käynnistyneet. Kun liikennejärjestelyt ja purkutyöt on tehty, alueella aloitetaan mittavat putki- ja johtosiirrot: siirretään vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaasuputkia sekä tietoliikenne- ja sähkökaapeleita.

Varikkotien töiden vaikeutta lisää se, että tien ali kulkee Mustapuro. Rakentaminen on ajoitettu niin, ettei se häiritse taimenten kutua.

Varikkotie kulkee paksulla pehmeällä savikolla, ja siksi raitiotie on koko Varikkotien ja Raaseporintien matkalla perustettava jopa 20 metriä pitkille paaluille. Metroradan vieressä ja metrosiltojen alla työskentely edellyttää poikkeuksellisia teknisiä ratkaisuja kuten maasillan ja pohjavesikaukalon, joka on rakennettava, jotta rata saadaan rakennettua riittävän alas metrosiltojen alituksia varten laskematta pohjaveden tasoa.

Espoossa Otaniemen alueella Maarintiellä kadun nykyinen linjaus siirretään ja pikaraitiotien linjaus rakennetaan kadun nykyiselle paikalle. Katutyöt valmistuvat kesällä 2020, jonka jälkeen siirrytään rakentamaan kiskoja.

Myös Oulunkylän Norrtäljentiellä valmistelevat työt alkoivat kesäkuussa. Niitä seuraavat katurakenteiden purkutyöt vesihuoltotyöt, louhinta, maansiirto ja varsinaiset katutyöt. Norrtäljentien katualueelta kaadetaan kaikki puut, mutta niiden tilalle istutetaan uudet töiden valmistuttua. Veräjän alueella on jo käynnistynyt uuden vesijohto- ja viemärilinjan rakentaminen.

Valmistelevat työt ovat käynnistyneet tai käynnistymässä myös Pirkkolassa, Viikintiellä ja Vermossa Ravitiellä. Sellon alueen työt alkavat syyskuussa.

Allianssi vastaa siitä että hinta pitää

Allianssin tuotanto-organisaatiossa tulee olemaan enimmillään 120 toimihenkilöä. Suunnittelussa on kiinni satoja henkilöitä Rambollista, Sitowisesta ja NRC:stä.

25 kilometriä pitkän Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen Haagan Pakilan ja Viikin kautta kulkevan raitiotien pitäisi olla valmis joskus vuonna 2024. Raitiotien hinnaksi arvioitiin keväällä 386 miljoonaa euroa ja varikon hinnaksi 69,5 miljoonaa euroa.

Allianssin bonukset ovat sidottu siihen, että noihin tavoitteisiin päästään. Jos kustannusarvio ylitetään, maksavat palveluntuottajat ylityksestä puolet ja tilaajat puolet. Jos kustannusarvio alitetaan, hyötyvät palveluntuottajat tavoitekustannuksen maltillisesta alituksesta 25–50 prosenttia.