Hoas rakennuttaa Pasilaan opiskelijakorttelin, jossa osa asunnoista sijoittuu tornitaloihin

Vuonna 2023 valmistuvaksi arvioitu kortteli tulee tarjoamaan kodin sekä kattavat palvelut lähes 400 opiskelijalle.

Hoas Huipuksi nimetyssä korttelissa tulee olemaan kolme 12–15-kerroksista tornia ja kolme 5–6-kerroksista taloa. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2021, ja valmista on tarkoitus olla vuonna 2023.

”Olemme rakennuttaneet uusia kohteita opiskelijoiden toiveet huomioiden”, kertoo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

”Opiskelijat toivovat asumiselta hyviä liikenneyhteyksiä, kampusten läheisyyttä ja edullista asumista. Lisäksi haluamme helpottaa opiskeluarkea tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisöllisempään elämään, jossa asukkaat saavat tukea toisiltaan.”

Uusi kortteli tulee tarjoamaan yhteisöllisyyttä asukkaille ja tukea elämään ja arkeen.

Hoasin pääkonttorin ja opiskelijakotien lisäksi kortteliin rakennetaan ravintola, lukusali, neuvottelutiloja sekä monitoimitiloja opiskelijoiden käyttöön.

Hoasin läheisten opiskelijatalojen asukkaat pääsevät myös käyttämään Huipun yhteistiloja.

Opiskelijat haluavat yksiöitä

Yksiö on haluttu asumismuoto opiskelijoiden keskuudessa. Yli 60 prosenttia Hoasille saapuvista asuntohakemuksista koskee yhdelle hengelle tarkoitettuja asuntoja.

Hoas on vastannut yksiöasumisen kasvavaan suosioon rakentamalla uusiin opiskelijataloihinsa tavallista enemmän yksiöitä, mutta Tarhio muistuttaa myös soluasumisen hyvistä puolista.

”Yksiö on kestosuosikki, mutta hyvä alku opiskelijaelämälle voi löytyä soluasunnosta. Jos arvostaa sosiaalisuutta ja tukiverkkoa ympärillään, niin soluasunto on oivallinen vaihtoehto. Arki sujuu helpommin, kun ympärillä on ihmisiä, joilta voi kysyä neuvoa vaikka ruoanlaitossa ja talon tavoista”, Tarhio sanoo.