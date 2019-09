Erottajan palatsin remontti käynnistyy

Erottaja 2:n kiinteistö koostuu kolmesta rakennuksesta, joista näyttävimmät ovat Erottajankadun puolen uusrenessanssipalatsi ja Uudenmaankadun ja Yrjönkadun puolen jugendlinna. Erottajankadun ja Uudenmaankadun kulmauksen uusrenessanssipalatsi on tunnettu niin entisenä Tullihallituksen kuin Metsähallituksenkin talona.

Peruskorjauksen suunnittelu alkoi jo viime syksynä. Kiinteistöön peruskorjataan monitilatoimistotilaa, ja Erottajan puoleiseen katutasoon sekä Yrjönkadun puolelle on suunnitteilla ravintolatiloja. Aiemmin pysäköintialueena ollut sisäpiha otetaan myös aktiiviseen käyttöön.

Rakennuksen omistava yhdysvaltalainen varainhoitoyhtiö Blackrock on ilmoittanut remontoivansa arvokkaan kiinteistön vaarantamatta sen kulttuurihistoriallista perintöä. Toimistotalon tuleville vuokralaisille saadaan erinomaiset olosuhteet samalla, kun kohteen rakennushistoriallinen arvo säilyy. Kiinteistön kehittämisestä ja vuokrauksesta vastaa paikallisena kumppanina suomalainen Trevian Asset Management. Muutostyöt on suunniteltu yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Neuvottelut tulevien toimistotilojen vuokrauksesta alkoivat vilkkaasti jo alkuvuodesta, kun Erottaja 2 oli laajalti esillä mediassa.

Erottaja 2 on toiminut historiansa aikana myös muun muassa henkivakuutusyhtiö Kalevan pääkonttorina, ja siinä on Helsingin kaupunginmuseon tietojen mukaan asunut oopperatähti Aino Ackté. Talo oli yli sadan vuoden ajan valtion omistuksessa, kunnes Blackrock osti sen viime vuonna. Talossa on ollut vuosien saatossa useiden eri valtion virastojen toimistoja.

Valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt myi kiinteistön Lapis Rakennus oy:lle vuonna 2015. Kauppahinta oli tuolloin 26,5 miljoonaa euroa. Yhtiön tarkoitus oli peruskorjata talot asunnoiksi. Lapis Rakennus ajautui kuitenkin konkurssiin, ja kiinteistön osti viime syksynä yhdysvaltalainen varainhoitojätti Blackrock.