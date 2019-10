Juha Vinha ei ymmärrä miksi kosteusasioissa käydään ihmisten riskirajoilla ja ohjeita korjataan vasta, kun jotain on jo tapahtunut

Professori Juha Vinha tunnetaan kansainvälisesti merkittävänä rakennusfysiikan kehittäjänä. Käytännössä Tampere on viime vuodet vastannut lähes yksin rakennusfysiikan tutkimuksesta Suomessa. Vinha on ottanut rohkeasti kantaa asioihin, jotka eivät ole olleet aina kaikkien mieleen.

Vinhan kriitikot ovat olleet käytännössä lähinnä VTT:llä, lämmöneristeteollisuudessa ja ympäristöministeriössä. Vinha on pyrkinyt aina vastaamaan väitteisiin uusimmalla tutkimustiedolla. Ympäristöministeriö on monesti ollut yksi näiden tutkimusten rahoittajista mutta aina tutkimustietoja ei ole noteerattu, jos niiden on katsottu hidastavan esimerkiksi kovia tavoitteita parantaa rakennusten energiatehokkuutta.