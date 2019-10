Iloqin pörssilistaus ei toteudu – lukitusyhtiö siirtyy pääomasijoittajan omistukseen

Osakekauppana toteutettavan yrityskaupan velaton kauppahinta on 190 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta täsmentyy yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä, ja kauppahinta maksetaan käteisenä toteuttamisen yhteydessä. Kaupan toteutuminen edellyttää tarvittavien kilpailuviranomaisten hyväksymisiä. Kaupan odotetaan toteutuvan arviolta vuoden 2019 aikana.

Yksi myyjistä on sijoitusyhtiö Sievi Capital, jonka omistuksessa oli 21 prosenttia Iloqin osakkeista.

Iloq ilmoitti toukokuussa 2018 arvioivansa mahdollisuuksia yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin pörssiin sekä muita mahdollisia vaihtoehtoja yhtiön nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. Nyt tehdyn kaupan myötä hallituksen selvitystyö on päättynyt.

”Nordic Capital on ihanteellinen uusi omistaja tukemaan yhtiön kasvustrategiaa ja pyrkimyksiä kasvattaa liiketoimintaansa globaaleilla markkinoilla. Tämän myötä myös yhtiön asema vahvistuu ja tunnettavuus yhtiön eri sidosryhmissä kasvaa”, Iloqin hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen sanoo tiedotteessa.

”Iloq on nopeasti kasvava yritys, jolla on mullistavia ratkaisuja. Yhtiöllä on suuri potentiaali laajentua sekä ajaa rakenteellista muutosta mekaanisista lukoista elektromekaaniisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin. Iloqin patentoidut ratkaisut tarjoavat asiakkailleen vahvan lisäarvon, ja yrityksellä on lupaava innovaatioputki”, Nordic Capital Advisorsin partneri ja Suomen-päällikkö Robert Furuhjelm kertoo.

Iloqin tilikauden 2018 liikevaihto oli 50,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 6,5 miljoonaa euroa.