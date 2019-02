Suomalainen lukitusyhtiö aloittaa yhteistyön Kimi Räikkösen kanssa

Digitaalisten lukitusratkaisujen yritys Iloq on allekirjoittanut kahden vuoden sopimuksen entisen F1-maailmanmestari Kimi Räikkösen kanssa.

Räikkösestä tulee näkyvä brändilähettiläs Iloqin digitaalisissa kanavissa, ja hänellä on myös iso rooli yrityksen asiakas- ja sidosryhmätapahtumissa ainakin seuraavan kahden vuoden aikana. Iloqin logosta tulee osa Räikkösen ajopukua.

”Iloq on menestynyt hyvin Pohjoismaissa, ja kasvumme Euroopassa on ollut nopeaa, mutta nyt on aika valloittaa myös muu maailma. Olemme jo aloittaneet markkinointitoimenpiteet Euroopan ulkopuolella, ja kun saamme Kimin brändilähettilääksemme, voimme nostaa Iloqin kokonaan uudelle tasolle”, yhtiön markkinointijohtaja Joni Lampinen sanoo tiedotteessa.

Iloqin tuotekehitys kehittää uudenlaisia digitaalisia lukitusjärjestelmiä ja mobiilipohjaisia kulunhallintaratkaisuja. Yhtiön ratkaisut perustuvat yrityksen kehittämään, patentoitavaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähköisen lukitsemisen ilman paristoja tai kaapeleita.

Yhtiöllä on parhaillaan menossa strategisten vaihtoehtojen selvitystyö nopean kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on yhtiön osakkeen listaaminen Helsingin pörssiin.