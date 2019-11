Älykotiautomaation markkinan arvioidaan kasvavan kovaa vauhtia. Tutkimusyhtiö Juniper Reasearchin mukaan se on ensi vuoden aikana jo 100 miljardin dollarin arvoinen.

Sveitsiläisen kiinteistösijoitusyhtiön asunnoissa on käytössä puheohjauksen tai tabletin avulla käytettävä virtuaalinen avustaja Anne, joka auttaa esimerkiksi käyttämään videopuheluita, oviautomatiikkaa, video-ovipuhelinta, valoja tai muita kodin älylaitteita.

Sveitsiläinen kiinteistösijoittaja Ivo Bracher ymmärsi älykodin mahdollisuudet, kun hänen iäkäs äitinsä tarvitsi lisää hoivaa ja turvaa.

”Äitini ei enää pärjännyt tavallisessa kodissa. Tajusin hyvin nopeasti, että hän tarvitsee paremman ja älykkäämmän kodin. Sen piti olla sellainen, jossa hän voi liikkua esteettömästi esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla ja johon hän tarvittaessa saa nopeasti apua”, Bonacasan toimitusjohtajana työskentelevä Bracher kertoo.

Bracherin mukaan esteettömät ja älykkäitä järjestelmiä sisältävät asunnot eivät ole vain ikääntyneiden ihmisten koteja, vaikka esimerkiksi Sveitsissä yli 80-vuotiaiden kansalaisten määrä tuplaantuu seuraavien 15 vuoden aikana.

”Nykyiset 58-vuotiaat käyttävät vähemmän palveluita kuin heitä kymmenen vuotta nuorempi sukupolvi. Palveluiden ja digitaalisten mahdollisuuksien äärellä kasvaneet milleniaalit eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntyneet ja seniorikansalaiset ovat tulevaisuudessa suurimmat vuokralaisryhmämme. He ovat jo nyt tottuneempia käyttämään erilaisia palveluita elämisensä helpottamiseen.”

Bracher huomauttaa, että väestön ikääntymisen myötä esille on noussut suuria trendejä, joihin Bonacasan tytäryhtiö Bonainvest on erikoistunut.

”Tutkimuksessamme selvisi, että ikääntyneet ihmiset eivät halua asua ympäristössä, jossa on vain vanhuksia. He haluavat elämää ympärilleen, mutta he haluavat asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti. Asunnoiltaan he toivovat mukavuutta ja turvallisuutta.”

Tuotekehitys kovassa vauhdissa

Älykotien uutuuksien esittelyissä korostuu tällä hetkellä asukkaiden turvallisuus ja asumismukavuus. Esimerkiksi teollisuuden innovaatioistaan tunnettu ABB esitteli Berliinissä syyskuussa järjestetyillä IFA 2019 -messuilla KNX-järjestelmään liitettäviä ratkaisujaan, mutta esitteli myös uuden avoimen rajapinnan (API) ratkaisunsa, jotta uusien älylaitteiden kehittäjien ja kumppanien sähkölaitteet voidaan integroida siihen kokonaan.

Esimerkiksi tietotekniikka-avusteisen asumisen tueksi kehitetty virtuaalinen avustaja on kehitetty yhteistyössä ABB:n ja Luzernin ammattikorkeakoulun iHomeLabin kanssa. Se helpottaa ikäihmisten sopeutumista uuden tekniikan pariin ja käyttää laitteita esimerkiksi äänikomennon avulla.

Sijaintiin perustuva niin sanottu Geofencing-toiminto tekee mahdolliseksi ennalta tehtävät määritykset niitä tilanteita varten, kun asukas poistuu määrätyltä alueelta tai saapuu sille. Esimerkiksi kaikkien laitteiden sammutustoiminto voi aktivoitua silloin, kun kaikki asukkaat ovat lähteneet talosta.

Esimerkiksi ABB:n kotiautomaatiojärjestelmässä on jo yli 60 toiintoja ja siihen voidaan integroida jopa 150 laitetta. Uusimpiin tuotekehitystuloksiin kuuluu esimerkiksi paloturvallisuusratkaisu, joka integroi savu-, lämpö- ja häkätunnistimet järjestelmään.

Jos palovaroitin alkaa soida, talon tunnistimet huomaavat sen ja lähettävät esimerkiksi asukkaan matkapuhelimeen automaattisesti niin sanotun push-ilmoituksen, jossa kerrotaan hälytyksen syy (tulipalo tai hiilimonoksidi) sekä huone, jossa vaara havaittiin. Ilmoituksessa annetaan myös toimintovaihtoehtoja, kuten valojen sytyttäminen tai kaihtimien avaaminen.

Yli 7500 älykotia valmiina

Sveitsiläisyhtiön älykkäiden asuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti reilussa neljässä vuodessa. Alkuun se lähti 800 asunnolla, ja vuoden 2018 lopussa asuntoja oli jo 7549.

Kaikissa sen asunnoissa on älykäs järjestelmä, jota asukas voi itse säätää. Siihen kuuluvat esimerkiksi lämpötilan, ilmanvaihdon, valaistuksen, pistorasioiden, lukituksen ja erilaisten vuoto- tai palohälytysten ohjaukset.

Rakennukseen valmiiksi tehtyjen älykkäiden järjestelmien ja erilaisten varausten avulla ne voidaan helposti päivittää vaativaankin hoivatasoon. Valikoimaan voidaan liittää tarvittaessa videoyhteys ja erilaisia vastaanotto- tai hoivapalveluita.

”Testasimme kahden kuukauden ajan senioriasukkaidemme kanssa viittä eri järjestelmää, joiden joukosta valitsimme käytettävyydeltään helpoimman. Siihen voidaan liittää myös tulevaisuudessa helposti uusia ominaisuuksia, sillä järjestelmät kehittyvät nopealla tahdilla.”

Virtuaalista järjestelmää kehittäneen iHomeLabin pilottihankkeen tavoitteena oli auttaa vanhuksia elämään itsenäistä ja antoisaa elämää tarjoamalla ihmismäistä teknologiaa. Virtuaalinen avustaja voi muistuttaa asukasta myös lääkkeistä ja ruoka-ajoista ja sitä kautta tukea itsenäistä asumista ja turvallisuutta.

”Vaikka taustalla oleva teknologia on erittäin monitahoista, virtuaalihahmo, jonka loppukäyttäjät näkevät tietokoneensa, TV:nsä, tablettinsa tai älypuhelimensa näytöllä, on mukava, ihmisen näköinen hahmo. Asukkaat voivat puhua virtuaaliselle avustajalle omalla äidinkielellään. Tavallaan se on kuin nykyaikainen versio hovimestarista: joku, joka tuntee sinut hyvin, toivoo sinulle kaikkea hyvää ja palvelee sinua tarvittaessa – joko taustalla tai kasvotusten”, iHomeLabin Andrew Paice kertoo.

Sveitsiläisyhtiön asunnot rakennetaan valikoitujen perusvaatimusten mukaisiksi. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kohtuuhintaisuus. Myös arkkitehtuurin pitää noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Se tarkoittaa digitaalisten järjestelmien lisäksi esimerkiksi esteettömyyttä ja käytännöllisyyttä sekä asukkaan että häntä auttavien työntekijöiden näkökulmasta katsottuna.

Lisää asumisen palveluita

Kun Bonacasa hankkii tontteja älykodeilleen, se kartoittaa tarkkaan oikean sijainnin. Alueen pitää sijaita esimerkiksi julkisen liikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä, jotta itsenäinen liikkuminen on mahdollista. Sama ilmiö palveluiden lähelle hakeutumisessa on nähtävissä myös Suomessa.

”Sillä on suuri merkitys, onko asunnolta 100 metriä vai puoli kilometriä lähimmälle pysäkille. Puhun mielelläni verkostoitumisen tai yhteyksien luomisen tärkeydestä ihan näin konkreettisella tasolla, sillä erilaiset palvelut ovat iäkkäille ihmisille tärkeitä asioita”, Bracher jatkaa.

Kaikki kiinteistöt kuuluvat samaan verkostoon. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista tarjota aulapalvelua ympäri vuorokauden.

”Yksi tärkeimmistä palveluista on ovien avauspalvelu ympäri vuorokauden. Sen tärkeys korostuu hätätapauksissa. Keskimäärin hälytyksiä tapahtuu 12 kappaletta kuukaudessa, ja näistä joka neljäs on vakava ja johtaa ambulanssin kutsumiseen.”

Bracher kertoi sveitsiläiskäytännöistä ABB:n tilaisuudessa Berliinissä.