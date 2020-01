NCC:n tahtituotantopilotissa Konepajalla läpimenoaika puolittui ja hotellihuoneiden laatu parani

Folks Hotels Konepaja on NCC:lle tahtituotannon ensimmäinen pilottikohde Suomessa. Kiinnostus on ollut kova ja vieraita on tällä VR.n vanhalla konepaja-alueella Helsingissä käynyt Ruotsista asti. Tanskassa NCC on kokeillut hyvin tuloksin tahtituotantoa mukailevaa tuotantomallia pientalojen uudistuotannossa, mutta Suomessa tuo tapa on NCC:lle uusi. Kovin tuttua se ei ole vielä muillekaan rakennusliikkeille.