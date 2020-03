Hallitus vahvisti: Rakennusmiesten edestakainen työmatkaliikenne Suomen ja Viron välillä loppuu

Suomen rajavartiolaitoksen ilmoittaman tuoreimman linjauksen mukaan virolainen työvoima ei voi liikkua rajan yli Suomeen sunnuntaista 22. maaliskuuta alkaen.

Pääministeri Sanna Marin totesi tiedotustilaisuudessa, että edestakaisin kulkeminen ei käy. Se levittäisi virusta.

Hän kertoo olleensa tänään yhteydessä Viron pääministeriin.

Täällä olevien virolaisten on valittava, jäävätkö he tänne töihin vai palaavat kotimaahansa. Virosta tulevalla työntekijällä on kahden viikon karanteeni, sen jälkeen hän voi työskennellä.

Sisäministeri Maria Ohisalo vetosi rajan sulkemisessa kaiken sosiaalisen kanssakäymisen välttämiseen. Näin suojataan ikäihmisiä ja turvataan terveydenhuollon kantokykyä.

”Virolaiset ovat meille erittäin tärkeä voimavara”, Ohisalo totesi.

Hän suositti, että virolaiset jäisivät Suomeen töihin.

