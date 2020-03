Ilmanvaihto voi levittää koronaa tai torjua sen leviämistä

Lähialueella tapahtuvan infektion leviäminen esimerkiksi yskimisen ja aivastelun seurauksena on vaikeasti torjuttavissa. Ihmisten pitäisi ymmärtää yskiä kainaloon ei ilmaan. Lisäksi käsien lisäksi olisi hyvä desinfioida myös pintoja, joihin virusta voi päästä, jotta pisarat eivät leviäisi käsikosketuksen kautta.

Yksi suojakeino on henkilökohtainen ilmanvaihtolaite. Aalto-yliopiston LVI-tekniikan laitoksella on väitöskirjatutkimuksessa käytössä Tanskasta hankittu henkilökohtainen ilmanvaihtolaite, joka asetettu pöydälle. Toinen vaihtoehto on, että ilma tulee tuolin selkänojan kautta.

Sairaalakäyttöön on kehitetty vielä turvallisempi ilmanvaihtolaite, jossa ilmavirta suunnataan päähän asennettavien suuttimien kautta suoraan käyttäjän nenän ja suun alueelle. Ne muistuttavat ulkonäöltään kuulokkeita, joiden mikrofoni on suun kohdalla.

Virus voi ilmanvaihdon kautta levitä myös kauaksi lähtöpisteestään. Koronan leviämistä ei ole vielä ehditty paljon tutkia, mutta se muistuttaa leviämistavaltaan toista koronavirusryhmään kuuluvaa Sarsia.

Vuonna 2003 Sars-epidemian aikana todettiin, että virus voi leviätä lentokoneissa ilmanvaihdon kautta. Silloin lentokoneteollisuus tutki paljon asiaa ja teki riskikartoituksia siitä, kuinka eri penkkirivillä oleva henkilö levittää tautia mahdollisesti ilman välityksellä. Kun tilannetta opittiin ymmärtämään paremmin, voitiin isoissa lentokoneiden ilmanvaihtoa rajoittaa ja kanavoida eri palvelualueille. Myös suodattimien teho parani. Pienemmissä lentokoneissa sama ilma kiertää kuitenkin koko koneessa.

Ilmanvaihtoa ja suodatusta voi tehostaa

Sama haaste on myös toimistotiloissa. Aalto-yliopiston lvi-tekniikan professori Risto Kososen mukaan siihen voidaan vaikuttaa ilmavirtojen kasvattamisella (ilmanvaihtuvuus 1/h). Myös ilmanvaihdon tehokkuutta voidaan parantaa suunnittelemalla miten ilmavirta jaetaan huonetilaan. Ilmanjakotapa vaihtelee toimistoissa. Viruspitoisuutta voidaan laskea alaspäin myös kierrättämällä huoneilmaa suodatinlaitteen läpi. Myös ilman lämpötilalla ja kosteudella voi olla vaikutusta siihen, kuinka hyvin virus leviää.

Nyt keskimääräinen ilmavirta tilassa pienenee, kun ilmavirtaa säädetään. Kosonen arvioi, että iso merkitys on sillä, paljonko ihmisiä on tilassa ja kuinka etäälle tai lähelle toisiaan työpisteet on sijoitettu.

”Uskoisin, että toimistoissa on eniten kiinni ihmisten etäisyydestä”, hän sanoo.

Sillä ei hänen mukaansa ole vaikutusta pienennetäänkö ilmanvaihtoa yön ajaksi tai suljetaanko se kokonaan, kuten monissa kouluissa ja toimistoissa tehdään energiansäästösyistä.

”Yöaikaisella ilmavirralla ei ole vaikutusta, koska tila huuhdellaan ennen käyttöjakson aloittamista.”

Sars-potilaiden eristämisessä suosituksena oli, että eristystilassa on erillinen ilmanvaihto. Jos erilliseen ilmanvaihtoon ei ole mahdollisuutta, ilmastointi tuli sulkea. Tällöin suositeltiin tuulettamista ikkunoista.