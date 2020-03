LVI-tekniikan professori ihmettelee vastakkainasettelua sisäilma-asioissa – teollisuus saa sapiskaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ongelmista

LVI-tekniikan professori Risto Kosonen on innokas tutkija, joka vienyt Aalto-yliopiston lähelle maailman kärkeä sisäilmaston ja rakennusten energiatekniikan tutkimuksessa. Hän on erityisen ylpeä opiskelijoidensa menestyksestä ja toisaalta innosta tarttua isoihin aiheisiin, kuten hiilidioksidipäästöihin.

Kosonen tuli Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professoriksi vuonna 2015 juuri kun keskustelu huippuyliopistoksi julistautuneen entisen Teknillisen korkeakoulun roolista kävi kuumimmillaan. Arvoa nähtiin tieteellisellä tutkimuksella, mutta ei niinkään diplomi-insinöörien kouluttamisella teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Oli lähellä, ettei Kososen sijaan valinta olisi kohdistunut johonkin ulkomaiseen tutkijaan, sillä valinnoissa painoivat tuolloin tutkimusnäytöt eikä suinkaan suomalaisen rakentamisen tuntemus.

Jopa koko talotekniikan opetus Suomessa näytti silloin uhatulta. Tampereen yliopisto oli juuri lopettanut omat kaksi talotekniikan professuuriansa, joten opetus ja tutkimus oli vahvasti Otaniemen varassa. Haltonin toimitusjohtaja Mika Halttunen pelkäsi Rakennuslehdessä koko talotekniikka-alan alasajoa.

Kritiikki oli paikallaan, sillä opetus ei ole pystynyt vastaamaan kysyntään. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton mukaan opiskelijamäärä pitäisi kaksinkertaistaa nykytilanteen verrattuna. Tampereella koulutus onkin päätetty käynnistää uudestaan ja Oulussa pohditaan talotekniikkaprofessuurin tarpeellisuutta.

Aaltoon kohdistuneet pelot ovat kuitenkin osin Kososen ansiosta haihtuneet. Aallossa on vedetty hieman takaisin tiedeyliopistosuuntausta.

”Ajatus, että diplomitöitä olisi tehty vain yliopiston omissa tutkimushankkeissa, oli huono, sillä diplomityöt ovat opiskelijoille hyvä silta työelämään ja yliopisto tarvitsee vuoropuhelua diplomi-insinöörien tulevien työnantajien kanssa”, hän sanoo.

Haltonin tuotekehityksestä Aallon professoriksi

Vuonna 1960 syntynyt Kosonen oli työskennellyt valmistavassa teollisuudessa Haltonilla ja konsulttitoimistossa Granlundilla parikymmentä vuotta. Tutkimustoiminta oli aina kiinnostanut häntä ja Haltonillakin hän johti erään liiketoiminta-alueen tutkimustoimintaa. Professorin työssä tutkimuskenttä kuitenkin laajeni huomattavasti samalla kun mukaan tuli opetusvastuu.

Professorin näkyvin työ on luentojen pitäminen, mutta se on vain jäävuoren huippu. Kososen ajasta vain 15 prosenttia menee luentoihin.

”Opetuksessa koitan tuoda esiin käytännön ratkaisuja ja osoittaa kuinka teoriaa voidaan hyödyntää uusien ratkaisujen kehittämissä”, hän sanoo.

Diplomitöiden ohjaaminen työllistää paljon enemmän kuin itse opetus. Puolet ajasta menee julkaisujen ohjaamiseen ja uusien projektin valmisteluun.

Yliopiston sisäisissä pisteytyksissä väitöskirjojen määrä ja referoidut tutkimukset ovat tärkein mittari. Suomalaisia on Kososen mukaan ollut vaikea saada jatko-opiskelijoiksi, koska työtilanne on niin hyvä, että kaikki palkataan jo koulun penkiltä eivätkä opiskelijat näe jatko-opiskelusta olevan uran kannalta hyötyä. Siksi hän on joutunut houkuttelemaan jatko-opiskelijoita ulkomailta. Yhdestätoista talotekniikan tohtoriopiskelijasta vain neljä on suomalaisia, ja hekin tekevät väitöskirjaa työn ohessa.

Ulkomailta löytyy hyviä väitöskirjan tekijöitä, mutta ongelmana on saada heidät jäämään Suomeen. Työvoimapulasta huolimatta yritykset eivät uskalla palkata heitä, koska monilta puuttuu riittävä suomen taiton. Rekrytointikynnystä on madallettu kahdeksi vuodeksi maksettavalla starttirahalla. Varsinkin Granlund on käyttänyt sitä onnistuneesti.

Alan pelastus on ollut se, että talotekniikan insinöörejä valmistuu myös muutamista ammattikorkeakouluista. Parhaat heistä ovat jatkaneet Aallossa diplomi-insinööreiksi ja jopa tohtoreiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rovaniemen ammattikorkeakoulusta tullut Tuomo Niemelä, joka väitteli työn ohessa kustannustehokkaiden asuinrakennusten korjauskonseptista.

Ruotsinkielisestä ammattikorkeakoulusta valmistunut Kristian Martinin diplomityö arvioitiin äskettäin talotekniikka-alalla maailman toiseksi parhaaksi. Vain kiinalainen huippuyliopisto ylsi parempaan.

Osasyy hyvään menestykseen on siinä, että talotekniikkaa opetetaan maailmalla vain harvoissa korkeakouluissa pääaineena. Aalto on vastannut tähän tarpeeseen käynnistämällä kolme vuotta sitten englanninkielisen maisteriohjelman. Opiskelijoita on saatu erityisesti Kiinasta.

Kososen Kiina-yhteydet ovat tiiviit. ”Hong Kong, Nanjing, Tongji, Tianjin, Xian, Harbin ja Chongqing”, hän luettelee yliopistoja, joihin pitää yhteyttä, ja joista osassa hän käy pitämässä luentojakin.

”Näistä yliopistoista tulee myös säännöllisesti kiinalaisia professoreita ja opiskelijoita omalla kustannuksella työskentelemään meidän ryhmään. ”

Professori on usein esikuva opiskelijoille

”Tässä työssä saa työskennellä oman alansa maailman parhaiden asiantuntijoiden kanssa”, Kosonen sanoo. Mikä parasta myös opiskelijat ovat huippuja ja saaneet diplomitöistään palkintoja kansainvälisissä kilpailuissa.

Kuusikymmentä vuotta tänä vuonna täyttävä professori sanoo, että nuorten opiskelijoiden energisyys tarttuu vanhempiin tieteen harjoittajiin. Samaa tapahtuu toisinkin päin ja professorit ovat usein henkilöitä, joiden persoonasta riippuu se, kuinka hyvin nuoret kiinnostuvat alasta

Kosonen sanoo, että juuri uran alkuajan ohjaajilla oli häneen suurin vaikutus.

”VTT:llä Erkki Kokko opetti mitä tutkimustyö oikein on. Konsulttitoimistossa Olof Granlund oli hyvin vaikuttava patruuna ja erittäin älykäs ihminen, jonka kanssa sain työskennellä läheisesti muutamassa projektissa. Olof opetti toimintatapoja, joilla varmaan pärjää ihan missä tahansa ympäristössä. Tosin nyt sillä johtamistavalla ei nyt enää nykyisin oikein pärjäisi työelämässä: työtekijän menisivät varmaan lakkoon”, hän kertoo.

Haltonin pitkän työjakson aikana erityisesti Olli Sipilän johtamistyyli on jäänyt mieleen. Olli ei juuri antanut tarkkoja ohjeita vaan teki teräviä kysymyksiä: ”oletko ottanut tämän huomioon ?”.

”Sipilä toimi mentorina eikä suoranaisesti antanut mitään tarkkaa ohjetta kuinka asiat pitäisi tehdä. Uskoisin, että useissa organisaatioissa ”alijohtaminen” antaa paremman tuloksen kuin ylijohtaminen.”

Teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikan professori Olli Seppänen vaikutti siihen, että Lappeenrannan teknillisestä ylipistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Kosonen teki väitöskirjan.

”Lisäksi Olli auttoi luomaan Euroopan laajuisen asiantuntijaverkon luomisessa, josta on ollut valtava hyöty erilaisissa työtehtävissä.”

Viime vuosina Kosonen on päässyt seuraamaan läheltä kuinka maailmanluokan tutkimusta tehdään Tanskan teknillisessä yliopistossa DTU:lla. ”Professori Arsen Melikov on ollut siellä hyvä sparraaja.”

Tarpeen mukainen ilmanvaihto

Tutkimus on Kososen lempilapsi. Talotekniikan suurimpana haasteena hän pitää sitä, että tarpeenmukaiset ilmanvaihtolaitokset saataisiin toiminaan suunnitelman mukaisesti.

Viime kesänä valmistuneessa diplomityössä osoitettiin, että monien uusienkin rakennusten tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa oli puutteita ja osassa taloja se ei toiminut ollenkaan. Siitä huolimatta Kosonen ei saanut teollisuutta innostumaan jatkotutkimuksesta, jolla asia olisi laitettu kuntoon.

Kososta asia harmittaa, sillä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa on hänen mukaansa oikeasti vaikea saada toimivaksi. Vaikeuskerrointa lisää, jos rakennuksessa on erilaisia lämmitysmuotoja, kuten esimerkiksi maalämmön ja kaukolämmön yhdistelmä, tai tiloissa on erilaisia vyöhykkeitä.

Kososen mukaan rakentamisvaiheessa on usein kauhea kiire saada käyttäjät muuttamaan rakennukseen ja ajatellaan, että laitteiden hienosäätö voidaan tehdä myöhemmin. Se jää kuitenkin monesti tekemättä, kuten myös käyttäjien opastus.

”Kun laitteet on asetettu, ei niistä saatua tietoa kerätä eikä analysoida vaan kallis automaatio toimii vain vikatilanteiden hälytyslaitteina.”

Suomi on maailman johtavia maita ilmanvaihtolaitteiden valmistajana ja käyttäjänä. Silti käyttäjät ovat usein tyytymättömiä.

Julkisessa keskustelussa on toivottu jopa paluuta painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Haasteet siihen ovat kuitenkin isot jo energiansäästösyistä.

Kosonen tutkii asiaa arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaneessa Helsingin vuokra-asuntokohteessa Käärmetalossa, jota YIT korjaa vanhaa kunnioittaen. Raitisilmalaitteissa on säätöpelti, jonka pitäisi ohjata lämpötilaerojen mukaan ilmavirtoja. Kun Kosonen kävi kohteessa, olivat asukkaat teipanneet tukkoon ilmanvaihtoaukkoja, koska niistä veti.

Hän huomasi, että painovoimainen ilmanvaihto vaatii jatkuvaa huoltoa jopa enemmän kuin koneellinen, sillä suodattimet pitää vaihtaa puolen vuoden välein. Siihen tarvitaan ammattilainen.

Kosonen itse asettaa toiveensa ilmanvaihtoon, johon käyttäjät itse voivat vaikuttaa. Otaniemen laboratoriossa on parhaillaan menossa väitöskirjatutkimus, jossa seurataan miten henkilökohtainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii. Pöydälle asetettavat henkilökohtaiset ilmanvaihtolaitteet on saatu Tanskasta. Tosin sielläkään ne eivät ole olleet myyntimenestys.

Koulun ilmanvaihdon voi pysäyttää

Laboratoriossa on myös laitteisto, jolla tutkitaan, mitä vaikutuksia esimerkiksi koulun ilmanvaihdon pysäyttämisellä on. Tästä asiasta on käyty kiivasta keskustelua, koska Kososen ja Sisäilmayhdistyksen suosituksesta koulujen ilmanvaihtoa on pyritty halitusti pienentämään yöksi, jotta energiaa ei tuhlattaisi turhaan. Osa isoistakin kunnista kuitenkin vastustaa ajatusta.

Laboratoriossa ilmanvaihtokanaviin on laitettu materiaaleja, jotka ovat erityisen homehtumisherkkiä. Silti niissä ei ole Kososen mukaan ollut merkkikään homeesta kokeen aikana.

Kosonen toivoo, että rakennus- ja talotekniikka-alan alkaisi puhua sisäilmastoon liittyvistä haasteista samalla tavalla ja näin välttää turhaa vastakkaisasettelua.

”Tällä tavalla vähennetään omistajien ja tavallisten kuluttajien tarpeetonta huolta. Tätä asiaan vien eteenpäin lähinnä Sisäilmayhdistyksen kautta. ”

Rakennuksen hiilidioksidipäästöjä voi pienentää

Samalla innostuksella hän suhtautuu ilmastonmuutosasioihin.

Kosonen on mukana hankkeessa, jossa selvitetään kuinka paljon energiakorjausten avulla voitaisiin vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä. Kososen mielestä asia on jäänyt pimentoon, kun ilmastopaneeleissakin puhutaan vain energiamuotovalinnoista. Selvitys kattaa koko rakennuskannan, mutta isoimmat päästövähennykset on saavutettavissa asuinkerrostaloissa.

Vanhimmissa kaukolämmitetyissä kerrostaloissa päästövähennys on noin 30 prosenttia. Poistoilma- ja maalämpöpumppuja hyödyntämällä päästöjä saadaan vähennettyä 50-80 prosenttia.

Toimenpiteiden laskennalliseksi takaisinmaksuajaksi on valittu 25 vuotta, mikä on yksityistalouden ja rahoittajien näkökulmasta pitkä. Siksi tarvitaan myös yhteiskunnan toimia, jotta toimenpiteitä tehtäisiin ja vähennyksiin päästäisiin. Varsinkin taantuvilla alueilla valtion kannattaisi Kososen mukaan tulla apuun takaamalla energiakorjausten lainat taloyhtiöille.

Kososen mukaan professorin työssä innostavinta on juuri tällaisten ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja energiansäästöön liittyvien asioiden kehittäminen. Niillä on myös iso yhteiskunnallinen merkitys.