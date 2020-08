Koronavirus heilutti Ilmarisen sijoitustuottoja – vuokraneuvottelut jatkuvat edelleen runsaina

Ilmarisen ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaistulos oli -1 099 miljoonaa euroa

(931 miljoonaa euroa viime vuoden tammi-kesäkuussa) koronaviruksen aiheuttaman alkuvuoden sijoitustuottojen notkahduksen vuoksi.

”Olihan erikoinen ensimmäinen vuosipuolisko”, sijoituksista vastaava Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo.

Yhtiön sijoitustuotot kahdessa suuressa omaisuusluokassa eli koroissa ja osakkeissa jäivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla miinukselle. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia.

”Se on edelleen ihan ok tuotto, mutta koronakriisin pituus ja pitkittyminen näyttää, miten kiinteistösalkku koronakriisin yli pärjää”, Mursula arvioi Ilmarisen tulosinfossa.

Mursula kertoo, että Ilmarisella tehtiin paljon omaa pohdintaa alkuvuoden aikana ja erityisesti maaliskuun lopussa muodostui erilaisia tulevaisuudenkuvia sijoitussalkulle ja sen tulevalle arvonkehitykselle.

”Isossa kuvassa kokonaisuus on mennyt niin, että globaaleja bruttokansantuote-ennusteita on leikattu edelleenkin siitä, missä maaliskuun lopussa oltiin. Samaan aikaan eri omaisuusluokkakehitys on ollut merkittävästi parempi kuin maaliskuussa. Sijoitusomaisuusluokkien tuotot on kasvaneet paremmin kuin mitä aiemmin arvioitiin.”

Elpymisen vuosi 2021

Mursula arvioi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että reaalitalouden huonoista luvuista huolimatta, finanssitalous on jatkanut elpymistään keväästä ja markkinatalous odottaa reaalitalouden elpymistä.

Korkotaso on Euroopassa ollut jo pitkään alhainen ja viimeisten kuukausien suuri muutos on tapahtunut Yhdysvalloissa, jossa korkotaso on lähtenyt laskemaan voimakkaasti kuin Euroopan perässä.

”Finanssimarkkinoille on rakennettu oletusarvo reaalitalouden ripeästä elpymisestä. Ensi vuodelle odotetaan yrityksille jo tulosparannuksia, samoin bkt-ennusteissa. Ensi vuoden oletetaan olevan voimakkaan elpymisen aikaa.”

Osakemarkkinoilla toisen neljänneksen tulokset on suurin piirtein jo raportoitu ja tulokset tiedetään.

”Monet yritykset ovat romauttaneet tulosennusteitaan toiselle kvartaalille ja sen seurauksena keskimääräiset yhtiöt sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa että Japanissa ovat voineet raportoida odotettua parempia tuloksia.”

Samaan hengenvetoon Mursula huomauttaa, että eri teollisuudenalojen välillä on ollut suuria muutoksia indeksitasojen välillä. Esimerkiksi it- ja energiasektoreilla on valtavan suuria eroja hyvin ja huonosti pärjäävien yritysten välillä.

Jos koronaviruksen aiheuttama tilanne pitkittyy ja ajaudutaan uudelleen gobaaleihin laajoihin niin sanottuihin lockdown-tilanteisiin eli yhteiskuntien laajoihin keväällä nähtyihin sulkemisiin, se alkaa vaikuttaa pienellä viiveellä myös yritysten investointihalukkuuteen.

”Geopoliittiset haasteet ovat jääneet jossain määrin koronaviruksen jalkohin, mutta eivät ole poistuneet. Esimerkiksi jännitteet Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ovat lisääntyneet”, Mursula sanoo.

Etätyön vaikutuksia odotetaan

Mursulan arvion mukaan esimerkiksi toimistovuokramarkkinoilla ei ole vielä näkynyt konkreettisia liikahduksia esimerkiksi vuokrasopimusten irtisanomisissa.

”Toistaiseksi keskustelua on käyty yleisellä tasolla eikä mitään konkreettisia liikahduksia ole vielä nähty. Odotan, että keskustelu aktivoituu syksyn aikana.

Pahimmassa tai parhaassa tapauksessa lähiaikoina nähdään miten etätyökäytännöt muuttuvat ja etätyön osuus lisääntyy tai miten toimistotilojen käyttöä pitää väljentää.

”Tämä on sellainen pidempi keskustelu ja iterointi. Lopputulemaa on hyvin vaikea tällä hetkellä arvioida, sillä esimerkiksi Ilmarisessa kiinteistöpuolella viime kuukauden on tehty tulipalojen sammuttelua ja käyty vuokrakeskusteluita todella paljon.”

Vuokralaisten kanssa on käyty keskusteluja maksuajoista ja vuokrien kääntämisistä liikevaihtosidonnaisiksi.

”Tilanteen vakavuus selviää syksyn aikana. Jokainen kuukausi, johon koronakriisi vaikuttaa, lisää ongelmia yrittäjillä. Yritämme löytää yhteistyöllä ratkaisut, joiden avulla voimme huolehtia siitä, että eläkevarat on sijoitettu turvaavasti, mutta ymmärrämme myös vuokralaisten ahdingon.”