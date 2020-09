Suomeen perustetaan ensimmäinen hiilineutraali asuntosijoitusrahasto

Vuokra-asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Premico perustaa uuden Premico Carbon Neutral Residential Fund -rahaston. Kyseessä on Suomen ensimmäinen asuntorahasto, jonka kohdehankinnassa painotetaan erinomaisen sijainnin lisäksi erityisesti myös vähähiilisyyttä ja ekologisuutta.

Rahasto sijoittaa keskeisillä paikoilla oleviin pääkaupunkiseudun A-energialuokan kohteisiin, joissa tavoitteena on kiinteistön käytönaikainen hiilineutraalius ja joille on tarkoitus hakea BREEAM Excellent-luokitus.

Aiempien sijoitustensa tapaan Premico keskittyy sijoituksissaan ainoastaan uusiin rakennutettaviin vuokra-asuntoihin. Rahaston on tarkoitus tehdä ensimmäiset sijoituspäätökset vuoden 2021 alussa.

Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 200 miljoonaa euroa, jonka se uskoo saavutettavan rahaston ensimmäisen toimintavuoden aikana. Rahaston sijoituskapasiteetti tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 400 miljoonaa euroa.

”Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä on runsaasti kysyntää vakaata kassavirtaa tuottaville vuokra-asuntosijoitusinstrumenteille”, Premico Groupin toimitusjohtaja Janne Vaula kertoo tiedotteessa.

Vaulan mukaan esimarkkinointivaiheessa rahastoon on kohdistunut runsaasti kiinnostusta potentiaalisilta institutionaalisilta ja family office -sijoittajilta etenkin Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista.

Yhtiö ilmoittaa keskittyvänsä rakennusaikana esimerkiksi rakennusmateriaalien valintaan ja niiden kierrätettävyyteen.

Rahaston Advisory Boardin muodostavat Kuntarahoitus Oyj:n toimitusjohtajana 2001-2017 toiminut Pekka Averio, Green Building Council Finlandin puheenjohtaja ja Finreim Oy:n toimitusjohtaja Petri Suutarinen, VVO:n (Kojamo Oyj) kiinteistöjohtajana ja Suomen Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana toiminut Eero Saastamoinen sekä Renger Invest Management Ab:n toimitusjohtaja David Renger.

Premico on vuonna 1963 perustettu asuntoihin erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö työllistää lähes 50 kiinteistöalan ammattilaista ja se hallinnoi yli 6 000 vuokra-asuntoa 20 eri kaupungissa. Premico on Morgan Stanleyn (MSREI) paikallinen kumppani Suomessa, yhteisomistuksessa on lähes 2000 vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksissa.