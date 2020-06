Lujatalo rakentaa Premicolle asuntoja Vantaalle – kohde on YM:n muovitiekartan pilotti ja saa vihreää rahoitusta

Kohde on Ympäristöministeriön rakentamisen muovitiekartan pilottihanke. Muovitiekartan tarkoituksena on vähentää ja välttää sekä kierrättää ja korvata muovin käyttöä rakentamisessa.

”Kaikki hankkeen muovin käyttö rakentamisajan aikana pyritään minimoimaan. Muovin käyttö sekä käytön vähentämiseen liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Projektin aikana kerätty tieto koostetaan rakentamisohjeeksi, jota Premico tulee jatkossa noudattamaan kaikissa rakennuttamissaan hankkeissa”, Premicon investointijohtaja Samuel Tuomola sanoo tiedotteessa.

”Tulevaisuudessa tulemme toteuttamaan lisää asuntohankkeita, joissa korostuvat ekologisuus ja energiatehokkuus.”

Kohde toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) 10 vuoden korkotukilainalla. Hanke on myös hyväksytty Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen piiriin.

”Vihreän rahoituksen portfolioon haetaan edelläkävijähankkeita. Hankkeet hyväksyy ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, ja he pitivät Premicon kohdetta tärkeänä esimerkkihankkeena, joka tulee lisäämään ymmärrystä rakentamisen materiaalivaihtoehdoista ja välillisistä kasvihuonekaasuvähennyksistä. Tulemme seuraamaan hanketta tarkkaan ja jakamaan siinä kerrytettyä tietoa myös muille rakennusalan toimijoille”, kertoo Päivi Petäjäniemi, joka on Kuntarahoituksen vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen asiantuntija sekä Premicon asiakasvastaava.

”Ympäristöministeriö toteuttaa rakentamisen muovitiekarttaa yhdessä rakentamisen toimialan ja sidosryhmien kanssa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) rahoittamia rakennushankkeita liittyy projektin piiriin. Premicon ja Lujatalon kohde on yksi näistä hankkeista”, Aran yliarkkitehti Vesa Ijäs sanoo.

Lujatalo ja Premico ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin.

Vuonna 2019 perustetun Premico Asuntorahasto II ky:n tavoitteena on rakennuttaa noin 1700 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa Suomen kasvukeskuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Rahasto on jatkoa Premico Asuntorahasto ky:lle, jonka omistuksessa on yli 900 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulla.