Haluaisitko sinä kokoustaa tämän näköisessä neukkarissa? – Tältä näyttää Supercellin uudessa pääkonttorissa

SRV:n toteuttama uudisrakennus käsittää kahdeksankerroksisen puutoimistorakennuksen sekä kolmekerroksisen 170 autopaikan parkkitalon.

Supercellin osalta projektipäällikkönä hankkeessa toimineen Janne Saarisen mukaan henkilöstölle oli tärkeää, että tilat tuntuvat peliyhtiön tiloilta eivätkä esimerkiksi lakitoimiston tiloilta.

”He toivoivat, että tämä olisi leikkisä, mutta ei liian leikkisä. Sitten lähdettiin tasapainoilemaan, mitä se tulisi olemaan. Emme halunneet pelimaailman olevan läsnä joka paikassa, vaan halusimme, että tietyt yksittäiset kohdat loisivat sen mielikuvan pelimaailmasta. Rakensimme jokaiseen kerrokseen oman peliteemallisen neuvotteluhuoneen, jota voi halutessaan käyttää neuvotteluun”, Saarinen kertoi peliyhtiön pääkonttorissa medialle järjestetyssä tilaisuudessa 5. marraskuuta.

Toimitilojen yhtenä lähtökohtana oli myös käytännöllisyys, ei vain ulkonäkö. Yksi merkittävimmistä Supercellin vaateista uusille toimitiloilleen oli niiden muuntojoustavuus.

”Meidän toimintamme on tosi dynaamista: tiimiemme koko kasvaa ja pienenee ja sen mukana myös toimitilojemme pitää vastata siihen tarpeeseen ja suhteellisen nopealla aikavälillä. Meillä ei ole kuukausia aikaa rakentaa uusia tiimitiloja, vaan ne pitää saada joskus pystyyn jopa viikonlopussa, joko pienemmäksi tai suuremmaksi.”

Saarisen mukaan yhtiössä pidetään suuressa arvossa vihreitä arvoja. Sen vuoksi jokaisessa kerroksessa on viherseinä ja parkkihallin katolle on rakennettu viheralue.

Supercell painottaa myös perhearvoja. Pääkonttorirakennuksessa on henkilökunnan lapsille päiväkoti, johon voidaan ottaa 30 lasta. Jos päiväkotiin ei tule niin paljon henkilökunnan lapsia, sinne voidaan ottaa myös muita lapsia. Päiväkodin ulkoilualue sijaitsee parkkihallin päällä olevalla viheralueella.

Supercellin henkilöstö saa myös nukkua päiväunia toimistolla. Sitä varten on suunniteltu omat huoneensa.

Hankkeessa toteutettiin matkan varrella todella paljon muutoksia suunnitelmiin. Tällä hetkellä muutosprosentti on Saarisen mukaan jossain 60 ja 70 prosentin välimaastossa. Suurin muutos aiheutui neuvotteluhuoneiden sijoittelusta. Alkuperäisissä suunnitelmissa ne oli hajautettu pitkin kiinteistöä.

”Henkilöstöltä saadun palautteen takia kaikki neuvottelutilat päätettiin kuitenkin sijoittaa keskiportaan lähelle, jolloin jokaisen kerroksen talotekninen suunnitelma meni täysin uusiksi”, Saarinen kertoi.

Betonia enemmän kuin puuta

Hankkeen kokonaispinta-ala on 19150 bruttoneliötä, josta toimistorakennus on 13650 bruttoneliötä ja pysäköintitalo 5500 bruttoneliötä.

Toimistorakennuksen ensimmäinen kerros, kellari sekä hissi- ja porraskuilut ovat betonirakenteisia ja kerrokset 2-8 puurakenteisia. Vaikka puutoimistotalosta puhutaankin, niin kokonaisuudessaan hankkeeseen on uponnut enemmän betonia kuin puuta. Betonia on käytetty noin 3000 kuutiometriä, kun taas puuta on käytetty yhteensä 2700 kuutiota. Puusta 2500 kuutiometriä on viilupuuta eli lvl:ää ja 200 kuutiota ristiinliimattua puuta eli clt:tä.

Puunrunkotoimittaja on Stora Enso Wood Products. Viilupuu on toimitettu Stora Enson Varkauden tehtaalta, ja puu on peräisin pääasiassa savolaismetsistä. Ristiinliimattu puu tuli Stora Enson Ruotsin tehtaalta ja puu sinne pääasiassa Stora Enson omista metsistä alueelta.

”Puurakentaminen on ollut nosteessa viime vuosina, ja sen näkee myös suurena kansainvälisenä kiinnostuksena. Väittäisin, että tämä on ollut SRV:n kaikkein kiinnostavin kohde kansainvälisesti. Meillä on tullut kaukaisimmat vieraat Chilestä ja Japanista”, SRV:n kehitysjohtaja ja Wood City -hankkeen projektipäällikkö Antti Aaltonen sanoi mediatilaisuudessa.

Kansainvälisestä kiinnostuksesta Wood Cityä kohtaan kertoo myös rakennusalan suositun videokanavan The B1M:n Youtubeen tekemä video Why Finland is Building a Wood City. Sitä on katsottu jo lähes 600000 kertaa.

Talossa on 240 neliömetriä aurinkopaneeleita. Ne tuottavat noin 2 prosenttia kiinteistön energiantarpeesta. Pysäköintitalossa on paikka 48 sähköautolle.

Toimistolle on haettu Platinum-tason Leed-ympäristösertifikaattia. Vaikka sitä ei ole vielä myönnetty, niin Supercellin Janne Saarinen ei epäile sen saamista.

”Meillä on ollut ulkopuolinen konsultti koko ajan mukana. Sitä on koko ajan laskettu suunnittelun edetessä, rakentamisen edetessä. Olemme tällä hetkellä sen tarvittavan pistemäärän yli. Viimeistä sertifikaattia ei ole, mutta kyllä me saamme sen”, Saarinen kertoi.

SRV:n mukaan rungon hiilidioksidipäästöt ovat 30 prosenttia pienemmät verrattuna betoniseen verrokkikohteeseen LCA-laskelman mukaisesti ja 60 vuoden käyttöajalla.

Myös akustiikan osalta suunnittelun lähtökohtana on ollut korkein A-luokka.

Työmaapäälliköstä Laadun rakentaja 2020

SRV:n mukaan työturvallisuuden taso on ollut rakentamisen ajan hyvä. Työturvallisuuden TR-mittausten keskiarvo hankkeen ajalla oli 94,2 prosenttia. Työmaan aikana tehtiin 2850 turvallisuushavaintoa, mikä oli eniten SRV:n työmailla vuonna 2019. Yhtään pysyvää vammautumista aiheuttavaa tapaturmaa ei ole tapahtunut.

Laadunhallintaa suoritettiin työmaalla erillisillä urakoitsija- ja/tai rakennusosakohtaisilla laatukävelyillä sekä laatuvarteilla, joiden aikana on toteutettu yhteensä 1466 laatutarkastusta ja 17572 laatuhavaintoa. Asiantuntijatuomaristo palkitsi kohteessa SRV:n työmaapäällikkönä toimineen Pekka Ruokosen Laadun rakentaja 2020 -palkinnolla.

Koko hankkeen aikana työmaalle on perehdytetty yhteensä yli 900 henkeä noin 300 eri yrityksestä. Työmaan keskivahvuus on ollut 113, ja parhaimmillaan työmaalla on työskennellyt samaan aikaan 225 henkeä. Työmaalla on työskennelty noin 475000 henkilötyötuntia, mikä vastaa noin 235:ttä henkilötyövuotta.

Supercellin pääkonttori

Omistaja, tilaaja, käyttäjä: Supercell

Hankekehittäjä, pääurakoitsija: SRV

Arkkitehtisuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka

Puunrunkotoimittaja: Stora Enso Wood Products

Rakentamisen aikataulu: 6/2018–12/2020 (sisältää myös Supercellin omat työt ja asennukset)

Laajuus: kokonaispinta-ala 19150 brm2, josta toimistorakennus 13650 brm² ja pysäköintitalo 5500 brm²

Rakennusmateriaalien menekki:

500000 kg raudoitteita

3000 m3 betonia

2500 m3 LVL-viilupuuta

462 kpl LVL-pilareita

322 kpl LVL-palkkeja

525 kpl LVL-välipohjaelementtejä

164106 kpl puuruuveja puurakenteissa

52710 kpl nauloja puurakenteissa

251 kpl julkisivuelementtejä

869 kpl ikkunoita julkisivussa

1520 m2 vesikattoa

1900 m2 CLT-alakattoa aulassa

450 km tietoliikennekaapelia

399 kpl ovia